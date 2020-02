Schweißer üben jetzt digital in Wismar – so funktioniert der Simulator

Wismar

Maik Jatzek kennt sich mit Schweißen aus. Mit „ Soldamatic“ zieht er die Schweißnähte allerdings noch nicht so gerade, wie er es normalerweise tut. Aber das ist auch kein Wunder. Denn der blaue Simulator ist neu in der bfw-Berufsbildungsstätte Wismar.

Mit dem modernen Gerät kann das Schweißen jetzt ohne Gas, ohne Hitze und ohne Bleche geübt werden – stundenlang, immer und immer wieder.

Individuelle Daten werden gespeichert

Ausbilder Maik Jatzek ist begeistert. „Das ist ein tolles Teil“, sagt er. Die Kursteilnehmer könnten üben, würden auf Fehler hingewiesen und lernen so, es beim nächsten Mal besser zu machen. Er selber muss ihnen dabei nicht mehr ständig über die Schulter schauen, sondern kann die Tests vom Büro-Computer aus verfolgen.

Hinzu kommt: Alle Daten werden gespeichert. „So sieht man genau, welche Fortschritte jeder Einzelne macht und wo man Unterstützung geben muss“, erklärt Maik Jatzek.

Der Schweißer-Meister hat lange für die Werft gearbeitet und ist seit drei Jahren Ausbilder beim bfw. Die Arbeit gefällt ihm gut. Wichtig ist ihm die Sicherheit seiner „Schüler“. Die werde durch den „ Soldamatic“ noch besser. „Denn sie müssen nicht unter Hitze und mit heißen Spitzern schweißen.“ Natürlich würden auch die richtigen Praxisübungen in den Schweißkabinen fortgeführt – nur eben später, wenn die handwerklichen Fähigkeiten da sind.

Gerät soll Kurse attraktiver machen

Der Simulator läuft mit Strom. Zur Ausrüstung gehören auch Helm und Handschuhe. Der Helm ist mit Kameras ausgestattet, die sich den Lichtverhältnissen anpassen, und mit einem Monitor im Inneren.

Das digitale Schweißgerät ähnelt dem echten, nur kommen keine Funken oder Lichtblitze heraus. Es gibt ein Rohr- und ein Blech-Übungsobjekt. Geschweißt werden kann gerade, zickzack, schleppend oder stechend – mit digitaler Technik.

Ausbilder Maik Jatzek zeigt, wie die echten Geräte aussehen. Quelle: Kerstin Schröder

Wie Frank Oldenburg von der bfw-Ausbildungsstätte in der Poeler Straße erklärt, sollen mit dem Simulator die Kurse attraktiver gemacht werden. Ausgebildet werden junge Leute und solche, die über das Jobcenter noch einmal neue berufliche Herausforderungen suchen. Aber auch Wiederholungsprüfungen werden durchgeführt: Schweißer müssen alle drei Jahre ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. „Und sie können weitere Zertifikate machen“, erklärt Maik Jatzek. Zwischen 100 und 600 Stunden dauere die Ausbildung.

Übungskabinen in der Werkstatt

18 Übungskabinen gibt es in der Werkstatt. Dort können Rohre und Bleche sowie verschiedene Materialien bearbeitet werden – mit unterschiedlichen Verfahren. All das passiert jetzt auch am Simulator. Bevor man allerdings digital schweißen kann, fragt der erst einmal theoretisches Wissen ab und wertet die Ergebnisse aus.

Erst wenn die Teilnehmer dabei eine bestimmte Leistung erreichen, dürfen sie den Helm aufsetzen und in die virtuelle Schweißkabine gehen. Dort müssen sie dann praktische Aufgaben lösen, die ebenfalls immer schwerer werden.

Die Technik kommt vor allem bei den Jugendlichen gut an. Aber auch alte Hasen, wie Maik Jantzek, setzen sich gerne an den Simulator. „Das macht Spaß“, sagt er.

Schwierigkeitsgrad steigt kontinuierlich

Die Übungen beginnen mit dem Schweißen von Auftragraupen und führen schrittweise zum Anfertigen von Kehl- und Stumpfnähten in verschiedenen Schweißpositionen. Üben können die Frauen und Männer sitzend am Tisch (für Anfänger geeignet), im Stehen und auch über Kopf.

Geld für Bleche und Gas muss das bfw dank des „ Soldamatic“ jetzt nicht mehr so viel wie sonst ausgeben. Doch eine teure Anschaffung ist der Schweißsimulator für das bfw-Bildungsunternehmen trotzdem. „Er hat den Wert eines Kleinwagens“, sagt Tino Schwarck, Leiter der bfw-Bildungsstätten. Bundesweit seien Standorte des Bildungsunternehmens mit der Technik ausgerüstet worden. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es sie in Wismar und Stralsund.

Von Kerstin Schröder