Schwerer Unfall auf der B106: Opel Mokka fährt in den Gegenverkehr

Zickhusen

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Unfall am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der B106 auf Höhe des Bahnüberganges bei Zickhusen ereignet. Ein Opel Mokka fuhr aus Wismar in Richtung Schwerin und kam ohne ersichtlichen Grund in den Gegenverkehr, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Dort streifte der Opel einen VW Golf und fuhr in der weiteren Folge frontal gegen den hinter dem Golf fahrenden VW Transporter.

„Der Fahrer des Opel Mokka wurde durch den Zusammenstoss eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug herausgeschnitten werden“, sagte ein Sprecher der Polizei. „Er erlitt lebenbedrohliche Verletzungen.“

Anzeige

Per Push-Nachricht informiert: Die OZ ist auch bei Telegram Klicken Sie hier, wenn Sie aktuelle Nachrichten der OSTSEE-ZEITUNG per Telegram oder Notify direkt aufs Smartphone empfangen wollen!

Straße fünf Stunden lang gesperrt

Die Fahrzeugführer der beiden anderen PKW konnten selbstständig ihre Fahrzeuge leichtverletzt verlassen. Die Verletzen wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Weitere OZ+ Artikel

An den drei Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von ca. 40.000EUR. Die B106 musste für fünf Stunden voll gesperrt werden.

Von RND/kha