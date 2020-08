Schweres Bahnunglück in Zickhusen

Zickhusen

Schwerer Bahnunfall in Zickhusen: Am Bahnübergang ist am Mittwoch eine Regionalbahn ist mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Zugführer, der das Unglück kommen sah, warnte noch die Passagiere mit „Halten Sie sich fest!“

Nach der Kollision wurde der Lkw mitgeschleift und auseinander gerissen. Die Bahnstrecke glich einem Trümmerfeld. Was bei dem Anblick kaum zu glauben ist: Tote hat es nicht gegeben – aber vermutlich zwei Verletzte. Ob sich die Zahl nach ersten Erkenntnissen noch erhöht hat und wie lange die Strecke gesperrt sein wird, dazu gibt es bislang noch keine Informationen. Wir bleiben dran und werden demnächst darüber informieren.

Von Katja Peters