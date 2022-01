Grevesmühlen/Schwerin

Am Wochenende gehört die Bühne dem Nachwuchs. Beim 59. Wettbewerb „Jugend musiziert“ werden sich 48 Teilnehmer aus der Region Westmecklenburg mit ihren Darbietungen einer Jury in Schwerin stellen. Unter ihnen ist mit Henny Freund auch eine Schülerin von der Kreismusikschule „Carl Orff“ Nordwestmecklenburg dabei.

Henny ist zwölf Jahre alt, kommt aus Neukloster und nimmt seit 2016 Gesangsunterricht an der KMS „Carl Orff“ teil. Ihre Lehrerin ist Relia Paul, die sie auf Konzerte vorbereitet. Dabei gibt es für die junge Sängerin nicht nur Solo-Auftritte, sondern einige auch als Duo mit Marte Haevernick, die sie auch beim „Jugend musiziert“-Wettbewerb am Klavier begleitete.

Kleine und große Meister

Zuletzt zeigte Henny Freund vor wenigen Tagen beim internen Wettbewerb „Kleine und große Meister“ der Kreismusikschule, wie gut sie singen kann und erhielt dafür den 2. Preis. 40 Schülerinnen und Schülern im Alter von acht bis 14 Jahren hatten sich beteiligt.

Es war die Generalprobe für den jetzt in Schwerin anstehenden Regionalwettbewerb. Relia Paul hatte Henny Freund aufgrund ihrer guten Leistungen dafür vorgeschlagen.

Bundeswettbewerb ist im Juni

„Ich denke schon, dass Henny beim Regionalwettbewerb erfolgreich abschneiden kann“, sagt Kreismusikschulleiter Hidehisa Edane. Sie wirke immer präsent und bühnensicher. Er hofft, dass sich Henny über den Regionalwettbewerb für den Landeswettbewerb qualifizieren kann.

Stattfinden soll dieser am 26. und 27. März in Stralsund. Danach würde vom 2. bis 9. Juni in Oldenburg der Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Bundesebene seinen Abschluss finden.

Kreismusikschule hat weitere Talente

Natürlich, so sagt Edane, ist Henny nicht das einzige Talent in der Kreismusikschule. Gerade der oben genannte Wettbewerb „Kleine und große Meister“ habe gezeigt, welches Leistungsvermögen in vielen Schülerinnen und Schüler von „Carl Orff“ steckt. In den jüngeren ebenso wie in den älteren Jahrgängen.

Sie seien aber noch nicht so weit gewesen, dass eine Teilnahme am Regionalwettbewerb Sinn gemacht hätte. Aber viele wären auf einem guten Weg, später auch dort einmal ihr Können zu zeigen.

Leistungen auf Spitzenniveau

Den Regionalwettbewerb stuft Edane als sehr wichtig ein. Denn dort werden Leistungen auf Spitzenniveau gezeigt. Mehrfach hatten Orff-Schüler mit guten Resultaten in den vergangenen Jahren dort überzeugt.

Einige von ihnen machten danach die Musik zum Beruf. So wie zum Beispiel Laura Saleh, die in Rostock und Hannover studierte, mittlerweile eine erfolgreiche Musical- und Pop-Sängerin ist. Oder auch Robert Schär, der später Opernsänger wurde.

Auf dem Weg zur Berufsmusikerin?

Auch Henny möchte in Zukunft etwas mit Musik machen, wie sie schon jetzt weiß. Ihre Idee oder der Berufswunsch sollen in den nächsten Jahren noch konkreter werden, wie ihre Lehrerin sagt. Jetzt steht für Henny aber erst einmal der Regionalwettbewerb an. Mit welchem Prädikat sie abschneidet, wird sie am Sonntag erfahren.

Die Ergebnisse werden dann um 14 Uhr per Livestream unter www.schwerin.de/live-uebertragungen/konservatorium/ übertragen. Ein Abschlusskonzert, wie es sonst üblich war, kann es in diesem Jahr aufgrund von Corona nicht geben.

Präsenz- und Onlineunterricht

Die Pandemie hat das Leben und die Abläufe verändert. Auch auf die Kreismusikschule „Carl Orff“ Nordwestmecklenburg trifft das zu. Zwar gibt es wieder Präsenzunterricht, aber mit der Einschränkung 2G plus und der Vorlage eines zertifizierten Testes.

„Für die Sicherheit aller ist uns das wichtig“, so Edane. Ausgenommen von dieser Regelung sind die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, die ohnehin regelmäßig getestet werden. Außerdem wird nach wie vor Onlineunterricht angeboten.

Darüber hinaus laufen aktuell die Planungen für Veranstaltungen wie Landkreiskonzerte, Schülervorspiele und Hoffeste. Gerne würde man da konkreter werden, wie Hidehisa Edane sagt. Doch genaue Termine und Abläufe sind von der aktuellen Corona-Lage abhängig.

Von Dirk Hoffmann