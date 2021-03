Rostock

Schleppangeln kann verdammt langweilig sein. Das weiß Heinz Galling (60), wie er sagt, aus eigener leidvoller Erfahrung. Und auch an diesem kalten Märztag deutete auf der Ostsee vor Rügen wirklich so gar nichts auf einen kapitalen Lachs- oder Meerforellen-Biss hin. Es herrschte Windstille. Ententeich. Nebel.

„Sechs Stunden waren wir bereits unterwegs“, sagt der gebürtige Lübecker, der seit 20 Jahren in Schwerin lebt. Eigentlich wollten die Fernseh-Crew und der Rügener Angelguide Guido Jubelt (50) schon zusammenpacken. Da beginnt ein Spektakel, das sich kein Drehbuchautor besser hätte ausdenken können.

Aus dem „Tiefschlaf auf Betriebstemperatur“

Denn ein kapitaler Raubfisch schnappte sich in einem Meter Angeltiefe – bis zum Ostseegrund sind es hier immerhin 42 Meter – den Apex Blinker. Es handelt sich dabei um einen 15 Zentimeter langen und 20 Gramm schweren Schlepplöffel.

„Ich habe sofort gemerkt, dass das ein echter Brocken ist“, erzählt der durch die NDR-Sendung „Rute raus, der Spaß beginnt!“ bekannte Mecklenburger. Der durchgefrorene Galling kommt schnell „aus dem ‚Tiefschlaf‘ auf Betriebstemperatur“. Adrenalin pur. Das Team funktioniert. Andere Angeln werden abgeräumt. Und der Drill wird heftig. Immer wieder gibt der Akteur viel Schnur frei. Galling setzt eines der ersten dicken Ausrufezeichen für die aktuelle OZ-Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2021“.

Foto und Maßband nicht vergessen! Die Teilnehmer der Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2021“ übermitteln bitte Name, Adresse, Telefonnummer (möglichst auch Handynummer!), Fischart, Länge, Gewicht, Fangdatum und -ort sowie Name des Zeugen. Notwendig ist immer ein Foto: Zollstock oder Maßband darauf bitte neben den Fisch legen! Einsendeschluss: Die bis 31. Dezember 2021 geangelten Fische müssen bis 31. Januar 2022 gemeldet werden! Zu den Teilnahmebedingungen zählt, dass die Meldung spätestens einen Monat nach dem Fang eingeht. Meldungen: Landesanglerverband (LAV MV), Siedlung 18a, OT Görslow, 19067 Leezen, info@lav-mv.de; Fachmarkt Angeljoe Rostock, Timmermannsstrat 3a, 18055 Rostock, rostock@angeljoe.de; Angeljoe Stralsund, Greifswalder Chaussee 4, 18439 Stralsund, stralsund@angeljoe.de; OSTSEE-ZEITUNG, Richard-Wagner-Str. 1a, 18055 Rostock, volker.penne@ostseezeitung.de

Die Rollenbremse nicht zu fest reinhauen

Etwa 30 Minuten pumpt der versierte Angler den Brocken Richtung Boot. Wichtig sei, dass man die Bremse der Rolle nicht zu fest reinhaue. Dann könne man solche Superfische ebenso leicht verlieren wie durch einen zu harten Drill, erläutert er. Der stattliche Lachs taucht auf. Kescher raus. Kaum schwebt das 13 Kilo schwere Tier über die Bordwand des Bootes, passiert es: Das Netz des großen Keschers reißt. Der 1,08 Meter lange Fisch landet auf den Planken. Um ein Haar hätte Galling den „Lachs seines Lebens“ noch verloren.

Die Delikatesse hat die Crew anschließend unter anderem vakuumiert, gedünstet bzw. gebraten und den Rest für eine Fischsuppe verwendet. „Derzeit werden gute Lachse vor Rügen gefangen“, so Jubelt. Er hofft im April auf Ausfahrten mit Touristen aus anderen Bundesländern.

Meerforellen oft näher am Ufer als gedacht

Ganz so aufregend wie vor Rügen zeigte sich das Geschehen am 21. Januar am Ostseestrand in der Nähe von Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) nicht. Und trotzdem hat der Schweriner Dr. Dirk Steffen diesen Ausflug mit Wathose in das etwa vier Grad Celsius kalte Ostseewasser noch lebhaft in Erinnerung. War der Meerforellenspezialist an diesem Tag doch äußerst erfolgreich.

Diese schöne Meerforelle überlistet Dr. Dirk Steffen am 21. Januar an der Ostseeküste im Bereich Boltenhagen. Quelle: Privat

Der Facharzt für Chirurgie, der gern auch mit der Fliegenangel unterwegs ist, hat schon bemerkenswerte Fische bezwungen. „Meine bislang größte Meerforelle, die ich von Land aus geangelt habe, war 78 Zentimeter lang“, berichtet der 55-Jährige.

Das aktuelle Exemplar ist nicht nur 6,2 Kilogramm schwer, wie sich später herausstellt, sondern auch 85 Zentimeter lang. Das Wasser ist trübe und es herrscht auflandiger Wind. Ideale Bedingungen, wie der Mediziner sagt. „Man sollte nicht zu weit ins Wasser laufen. Die Fische sind häufig dichter am Ufer als vermutet“, erklärt der gebürtige Barther, der seit 25 Jahren den schlanken Räubern nachstellt.

Erfolg mit schwarz-rotem Blinker

Er hat eine große Auswahl an Kunstködern dabei und entscheidet sich für einen schwarz-roten Blinker. Den 20 Gramm schweren Snaps lässt sich der zu den Lachsfischen zählende Flossenträger nicht entgehen. Es folgt ein präziser Drill. Stolz macht sich der Petrijünger auf den Heimweg und filetiert daheim den exzellenten Speisefisch. Ein Teil der Filets wird gebraten, der Rest eingefroren.

Auf sauer eingelegte Plötze schwört Klaus-Peter Rinow. „Dazu braucht es einen guten Balsamicoessig, Zwiebeln und Pfefferkörner. Das Fleisch ist leicht fest, die Gräten sind kein Problem – ein Leckerbissen“, schwärmt der 61-Jährige.

Urig: Mit einem Maiskorn lockte der Franzburger Klaus-Dieter Rinow diese Plötze in der Peene in Demmin. Quelle: Privat

Am besten für einen solchen Schmaus eignen sich dafür solche Kaliber, wie sie der Franzburger (Vorpommern-Rügen) Ende Januar aus der Peene in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) rausholt: Der größte dieser Friedfische an diesem Tag ist 40 Zentimeter lang und 910 Gramm schwer.

Der Angler agiert bei schwacher Strömung mit einer Neun-Meter-Rute, 18er monofiler Schnur und einer 4,5-Gramm-Pose. Als Köder dient ein Maiskorn, das praktisch kurz über Grund schleift. Klar, dass nicht nur Rinow angesichts dieser Fänge noch viel von diesem Angeljahr erwartet.

Von Volker Penne