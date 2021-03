Wismar

Es geht los: Das Deutsche Meeresmuseum hat mit Präparationsarbeiten an einem Schwertfisch begonnen, der im vergangenen Sommer von einem Fischer in einer Reuse in der Wismarbucht gefunden wurde. Schon damals hatte Mitarbeiter Martin Jost angekündigt, den Fund für die Nachwelt zu erhalten. Denn Schwertfische sind in der Ostsee ziemliche Exoten. „Vor allen Dingen auch in dieser Größe“, sagt Präparator Martin Jost.

In seiner Werkstatt auf der Insel Dänholm zwischen Stralsund und Rügen vermisst und säubert er zunächst das Tier. Dann wird er in Sand eingebettet. Von dem Tier soll ein Abguss gemacht werden, um später originalgetreue Kunststoffmodelle herstellen zu können.

Martin Jost, Präparator im Meeresmuseum, hat mit den Präparationsarbeiten an einem Schwertfisch begonnen. Quelle: Stefan Sauer/dpa

100 Kilogramm schwer

Der Fisch ist mehr 2,30 Meter lang und wiegt fast 100 Kilogramm. „So detailliert wie die Dokumentarplastik wird, wenn man ein Original als Basis hatte - das kriegt man mit der freien Modellbauerarbeit nicht so hin“, erklärt Martin Jost. Auf Basis echter Tiere ließen sich besonders detailgetreue Modelle schaffen.

Bis so ein Modell fertig ist, brauche es mehrere Wochen Arbeit. Verwendungszwecke gebe es viele, auch für den Fisch an sich. „Zum einen können wir den toten Fisch, den wir nachher aus der Form nehmen, den Originalfisch, noch für die Wissenschaft aufarbeiten und das Exponat kann man in der Ausstellung zeigen, für pädagogische Zwecke verwenden.“ Auch das Skelett kann ausgestellt werden.

Reuse 200 Meter vom Ufer entfernt

Anfang der Woche ist das Tier für die Arbeiten aus der Tiefkühlung herausgeholt worden. Dort ist es im Juli vergangenen Jahres eingelagert worden – dank Fischer Jörg Bernier aus Wismar-Redentin. Er hat den sensationellen Fund gemeldet.

Für ihn ist es eine gewöhnliche Fahrt zu seinen Aalreusen gewesen. Die Körbe liegen etwa 200 Meter vom Ufer entfernt, in einer Tiefe von etwa zwei Metern. Als Jörg Bernier einen weißen Schimmer sieht, zieht er daran und hält plötzlich einen riesigen Schwertfisch in den Händen. Der ist leider tot.

Normalerweise im Atlantik unterwegs

Normalerweise sind die Tiere im Atlantik unterwegs und gelegentlich mal in der Nordsee – aber nicht in der Ostsee. Wahrscheinlich hat er sich auf der Suche nach Nahrung verirrt oder er ist einem Makrelenschwarm gefolgt. Hätte der Fisch in der Reuse noch gelebt, wäre er von Jörg Bernier wieder freigelassen worden. „Doch tot gehört er in ein Museum“, denkt sich der Fischer und nimmt deshalb den räuberischen Knochenfisch mit. Mit einem Seil an der Schwanzflosse zieht er den Fund zur Anlegestelle. Dort hievt er mit seinem Vater Günter den schweren Brocken an Land und deckt ihn mit einer Plane zu.

Am Tag danach gießt der Fischer – während er auf die Mitarbeiter vom Stralsunder Meeresmuseum wartet – immer wieder Wasser über den Exoten, damit der in der Hitze nicht austrocknet. Als Präparator Martin Jost den Fisch sieht, ist er ganz aus dem Häuschen. Er hat schon viele exotische Funde für die Nachwelt erhalten, Fangarme von einem Riesen-Kalmar oder Mondfische. Aber einen Schwertfisch hat er noch nie auf seinem Tisch gehabt. Martin Jost macht Fotos, damit der Schwertfisch später so realistisch wie möglich aussieht. „Dieser Fund hat einen extrem hohen wissenschaftlichen Wert“, lobte der Präparator den Fischer dafür, dass er ihn gemeldet hat. Sonst fliegen wir in der ganzen Welt umher, um solche Exoten begutachten zu können. Aber manchmal schwimmen sie auch einfach vor unserer Haustür.“

Kleines Exemplar im Ozeaneum

Bereits seit 2012 zeigt das Ozeaneum in Stralsund das Flüssigpräparat eines kleineren Schwertfisch-Exemplars. Da die Tiere beliebte Speisefische sind und in großen Mengen gefangen werden, gelten sie mittlerweile als stark gefährdet. Das Schwert setzen sie übrigens als Waffe ein. Sie schwimmen in Fischschwärme, schlagen dann mit dem Kopf um sich und verletzen dabei Fische, so dass sie die dann in Ruhe einsammeln kann nachher. Wie auch große Hochseehaie müsse er ständig schwimmen, um atmen zu können. Das wurde wohl auch dem in der Reuse gefundenen Exemplar zum Verhängnis.

Irrgäste mit besonderer Bedeutung

Irrgäste in der Ostsee hätten für das Meeresmuseum in Stralsund eine besondere Bedeutung, sagt Direktor Harald Benke. Eine Lederschildkröte, die 1965 einem Fischer ins Netz ging, sei dafür verantwortlich, dass das Meeresmuseum überhaupt entstanden sei. Das Publikum sei so fasziniert gewesen von der 450 Kilogramm schweren Schildkröte, dass sein Vorgänger aus dem Naturkundemuseum ein Spezialmuseum gemacht habe. Von Schwertfischen sind in der Ostsee bislang erst sechs Exemplare gefunden worden – unter anderem im November 2015 im polnischen Swinemünde, 2008 in Zingst. Für den Fund aus der Wismarbucht 2020 hat es sechs Männer gebraucht, um das Schwergewicht auf die Liegefläche des Museumsautos zu legen. Schon damals ist Jörg Bernier angekündigt worden, dass der Schwertfisch Teil der neuen Ausstellung im Meeresmuseum werden könnte.

Von Christopher Hirsch und Kerstin Schröder