„Das gefährlichste Meer ist die Ostsee. Kein anderes fordert so viele Opfer an Menschenleben wie dieses so harmlos scheinende Gewässer“, schreibt der regionale „Ostsee-Bote“ am 11. November 1896. „Es hat schon Jahre gegeben, in denen die Schiffbrüche auf der Ostsee bis auf 425 stiegen und niemals sind es unter 150 gewesen. Bei 50 Prozent dieser Unfälle wurde das verunglückte Fahrzeug total wrack und die ganze Mannschaft kam in den Wellen um. In den vier Jahren von 1877 bis 1881 gingen auf der Ostsee nicht weniger als 700 Menschen verloren.“

Um die Schifffahrt grundsätzlich sicherer zu machen, gab das Reichsmarineamt des deutschen Kaiserreichs im Jahre 1899 ein Segelhandbuch vorrangig für die Handelsschifffahrt in der Ostsee (III. Abteilung) heraus. Es enthielt sowohl wichtige Segelanweisungen, Hinweise für Hafeneinfahrten, Beschreibungen der Küsten- und Landmarken als auch Navigationshilfen und Signalgeber, insbesondere von Leuchttürmen, und Aussagen über Strömungsverhältnisse. Solche Anhaltspunkte waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Handelsschifffahrt, die noch vorwiegend mit Segelschiffen in Küstennähe betrieben wurde, unentbehrlich.

Alt Gaarzer Backsteinkirche war wichtige Landmarkierung

So bot das Segelhandbuch, gemeinsam mit den bereits 1876 herausgegebenen Seekarten des Reichsmarineamts wertvolle und gesicherte Hinweise für die Navigation in der Ostsee. Auf den Rändern der Seekarten war der Küstenverlauf zeichnerisch exakt dargestellt, so dass diese anschaulichen Landkennzeichen auch ortsfremden Seefahrern eine gute Orientierung gestatteten.

Das traf besonders für die Ansichten vom Küstenverlauf in der Mecklenburger Bucht zu. So galt die gotische Backsteinkirche in Alt Gaarz (seit 1938 Rerik) mit ihrem wuchtigen Turm bei klarem Wetter seit Jahrhunderten bereits als wichtige Landmarkierung. Zwischen Alt Gaarz und dem Leuchtturm auf dem Buk (auch Bastorfer Leuchtturm genannt) konnten die Häuser des kleinen Fischerdorfes Meschendorf ausgemacht werden. Danach wurde die Kühlung in der Ferne sichtbar und unmittelbar am Strand sah man deutlich einen Wechsel von Steil- und Flachküste.

Ausschnitt aus der Seekarte Mecklenburger Bucht. Quelle: Jürgen Jahncke

In direkter Nähe des nicht sehr breiten Strandes waren Steinfelder eingezeichnet. Bei ablandigem Wind bot der Grund hier gute Ankermöglichkeiten. Der nördlich vom Buk liegende Trollegrund war mit einer Tiefe zwischen sieben und neun Metern angegeben. Der Leuchtturm auf dem Buk in 78 Metern Höhe galt als markanter Orientierungspunkt. Genannt wurde auch das an der Südseite des Turmes stehende Wärtergebäude. Segelhandbuch und Seekarte vermerkten, dass der Leuchtturm ständig besetzt und mit einer Tagessignal- und Fernsprechstation ausgestattet sei.

Die Seekarte zeigte im folgenden Verlauf die bis an den Strand heranreichenden Arendseer Tannen (Kühlungsborn-West). Das Fulgengehöft (gehört heute zu Kühlungsborn-Ost) war als sichtbar verzeichnet. Auf der Ansicht der Seekarte und nach der Beschreibung im Handbuch galten der Kirchturm in Steffenshagen sowie die in deren Nähe erkennbare Jennewitzer Windmühle (existiert nicht mehr) als nächste wichtige Landkennzeichen in östlicher Richtung. Deutlich hoben sich anschließend die weißen Gebäude von Heiligendamm aus dem Wald ab. Als bester Ankerplatz wurde der sogenannte Tongrund zwischen Stoltera und Warnemünde angegeben. Ein unübersehbares Landzeichen stellte der schlanke hohe Dachreiter des Doberaner Münsters dar.

Reede vor Warnemünde war guter Ankerplatz

Als nächste wichtige Orientierungspunkte in östlicher Richtung galten dann schon die markanten Türme von Rostock in der Reihenfolge: Kröpeliner Tor, Jakobikirche (Beschädigung im Zweiten Weltkrieg, trotz Wiederaufbaufähigkeit 1960 abgerissen), Marienkirche, Steintor, Nikolaikirche, Petrikirche, Kirche Teutenwinkel. Alle konnte man bei klarem Wetter bis 26 Seemeilen von See aus erkennen. Die Ansicht des Ortes Warnemünde von der Reede aus war wegen der Einfahrt in den Hafen auffallend gut beschrieben beziehungsweise gezeichnet.

Ein Segelschiff bei der Auffahrt in Warnemünde 1921 Quelle: Sammlung Wolfgang Aßmann

Neben den Molen und Baken (feste, unbefeuerte Seezeichen, die der Orientierung dienen) wurden als Markierungspunkte auch Hotel Pavillon, Hotel Behringer, Neue Kirche, Hotel Hübner, Damenbad, Windmühle, neuer Rettungsbootsschuppen, Herrenbad und alter Rettungsbootsschuppen angegeben. Der Grund der Reede vor Warnemünde mit seinem Gemenge aus Sand und Ton eignete sich sehr gut als Ankerplatz.

Das Segelhandbuch warnte vor der Wassertiefe auf der Barre (Untiefe oder Sandbank) vor der Warnow-Mündung, die damals im Durchschnitt 5 Meter betrug, sich aber nach schweren Stürmen bis auf 4,25 Meter verringern konnte. Durch ihre „Wanderung“ wurde sogar eine Veränderung der Fahrrinne möglich.

Windbake auf der Westmole gab den Kurs vor

Der Warnemünder Leuchtturm mit seinem weitsichtbaren Feuer und Blinken in 34,3 Metern Höhe gilt heute noch als wichtigste Orientierung für die Hafeneinfahrt. Die Einfahrt in die Mündung der Warnow bildeten auch damals die zwei Steinmolen, deren westliche 200 Meter tiefer in die Ostsee hineinragt als die östliche. Die Wassertiefe betrug damals fünf Meter. Die Tiefe des Fahrwassers veränderte sich durch Strömungen und Versandung. Bei der Einsteuerung musste sorgfältig auf den Strom geachtet werden, weil die Bauart der Einfahrt den Einlauf erschwerte. War man bei auflandigem Sturm gezwungen, ohne Lotsen einzulaufen, so hatte man präzise den durch die Windbake gegebenen Kursen zu folgen. Sie befand sich auf der Westmole neben der Nebelsignalkanone.

Strömungsverhältnisse der Warnow beachten

Postkarte vom Fährschiff an der Mole 1913 in Warnemünde. Quelle: Sammlung Wolfgang Aßmann

Der Küstenstrom verhielt sich bei der Einfahrt je nach Windrichtung unterschiedlich. Bei Wind aus Nord, Ost bis SSO verläuft er in der Regel von Ost nach West, hingegen bei Winden aus Süd bis NNW in entgegengesetzter Richtung. Zu beachten waren die unterschiedlichen Strömungsverhältnisse der Warnow bei ablandigem und auflandigem Wind. Während der auslaufende Warnowstrom hart an der Westmole heraussetzt, setzt der einlaufende Strom um die östliche Mole. Den bei Nacht ankommenden Postdampfern zeigte ein Ausleger an der östlichen Seite des Leuchtturms mit einem roten Laternenfeuer sowohl Richtung als auch Stärke des Warnowstroms an.

Nebelsignalkanone auf der Westmole

Zur Sicherung des östlichen Molenkopfes befand sich dort in 25 Metern Entfernung eine Dalbe (eingerammte Pfähle zum Befestigen oder Abweisen von Schiffen oder zur Markierung der Fahrrinne). Sie verhinderte, dass Schiffe, die beim Einlaufen in die Mündung quer geworfen werden, die Mole beschädigen. Auf dem Molenkopf der Ostseite stand eine Bake mit einer Tonne als Toppzeichen, das zur räumlichen Orientierung und zur Markierung des Fahrwassers diente. Auf der Ostmole brannte 9,6 Meter über Mittelwasser ein grünes und auf der Leuchtbake der Westmole in gleicher Höhe ein ebensolches blaugrünes Feuer. Ihre Sichtweiten betrugen vier Seemeilen. Diese beiden befeuerten Leuchtbaken erleichtern die Einsteuerung.

Die Westmole war mit einer engströmschen Nebelsignalkanone ausgestattet, die bei entsprechenden Wetterbedingungen Signale sendete. Um im Havariefall sofort Hilfe leisten zu können, waren beide Molen mit Gangspillen (Ankerwinden) ausgerüstet, die jederzeit einsetzbar waren. Zusammenstöße in der Einfahrt konnten am Tage durch zwei mecklenburgische Flaggen am Signalmast des Leuchtturms und nachts durch zwei weiße Laternenfeuer an demselben verhindert werden.

