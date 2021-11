Trotz steigender Corona-Zahlen plant der Tierschutz-Lotthof in Seefeld (Nordwestmecklenburg) seine Weihnachtsfeier für Anfang Dezember. Wann die Feier genau stattfindet und was es alles außer einer tierischen Bescherung, Tombola, heißer Suppe und süßen Naschereien geben wird.

Ob so viel schöner Schnee schon in der Adventszeit in diesem Jahr liegen wird, bleibt abzuwarten. Doreen Huff und Pony Dixi vom Lottihof in Seefeld freuen sich so oder so auf die Weihnachtsparty im Freien. Quelle: privat