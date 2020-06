Wismar

1212 geparkte Autos stehen auf der großen Logistikfläche im Seehafen Wismar. Und es könnten noch deutlich mehr werden. Über 2000 Stellplätze sind markiert. Der Seehafen steigt ins Autogeschäft ein.

„Es ist der Geschäftsführung gelungen, Aufträge aus der Autoindustrie zu bekommen“, so Michael Berkhahn ( CDU), Senator für Bauwesen und kommunale Betriebe in der Stadtverwaltung. Die Hansestadt ist mit 90 Prozent Hauptgesellschafter des Seehafens, zehn Prozent hält das Land.

Anzeige

Zur Galerie Auf großer Multifunktionsfläche werden Autos zwischengelagert

Berkhahn: „Wir haben uns seit Monaten und eigentlich auch schon seit Jahren darum bemüht. Jetzt haben wir es erreicht, dass dort Fahrzeuge zumindest zwischengelagert werden. Wir gegen davon aus, dass in den nächsten Jahren das Engagement der Autoindustrie dort noch größer wird.“ Lübeck, Kiel, Rostock und teilweise Häfen an der Nordseeküste sind die Konkurrenten im Geschäft. Jetzt greift auch Wismar an.

Weitere OZ+ Artikel

Der Platz könnte knapp werden

Die Ende 2018 eingeweihte Erweiterungsfläche mit zwei neuen Liegeplätzen ist in den letzten Wochen hergerichtet worden. Bisher wurde sie vor allem für den Holzumschlag genutzt. Noch am 19. April war die Fläche leer. Drei Tage später waren die Markierungsarbeiten im vollen Gange. Alles ist akkurat gekennzeichnet. Inzwischen ist die Fläche etwa zur Hälfte belegt. In Reih und Glied stehen die Fahrzeuge. Links reichen die Reihen der Stellplätze von A bis T, auf der rechten Seite von A bis X. Der Platz könnte sogar knapp werden. Denn auf der rechten Seite stehen die Autos schon in fünfer Reihen, obwohl die Blöcke immer nur vier Reihen vorsehen.

Blick von Wismar-Wendorf zum Seehafen mit den Autos auf der Multifunktionsfläche. Quelle: Heiko Hoffmann

Rückläufer aus dem Leasinggeschäft

Seehafen-Geschäftsführer Michael Kremp wollte sich nicht äußern. Er ließ über seine Sekretärin ausrichten, dass Stillschweigen mit den Auftraggebern vereinbart worden sei. Tatsache ist, dass fast ausnahmslos Autos der Marke VW abgestellt sind.

Möglicherweise steht das neue Geschäftsfeld auch in Verbindung mit Corona. Durch die Pandemie werden weltweit nicht mehr so viele Fahrzeuge abgenommen. Es gibt beispielsweise mehr sogenannte Rückläufer aus dem Leasinggeschäft. Die Fahrzeugbranche benötigt mehr Lagerkapazitäten. Das könnte die Chance für Wismar sein.

Chance für die Zukunft

Michael Berkhahn: „Wir haben die Möglichkeit, zu zeigen, dass alles funktioniert. Wir gehen davon aus, wenn sich in Zukunft die Lieferketten wieder normalisieren, dass unser Hafen ständig Lieferverkehre für Fahrzeuge nach Skandinavien und ins Baltikum durchführen kann.“

Angeliefert werden die Fahrzeuge in Wismar mit Autotransportern. Über die Tonnenhofstraße am Haffeld geht es durch das Seehafen-Tor zur Multifunktionsfläche. Diese ist mit Liegeplatz und Gleisanschluss top angebunden.

Zweiter Anlauf im Autogeschäft

Der Seehafen versucht nicht zum ersten Mal, in die Autobranche einzusteigen. Schon im Nachtragshaushalt 2017 der Stadt hieß es: „Der Seehafen ist für die angrenzende Industrie nicht nur der Umschlagplatz für ihre Rohstoffe beziehungsweise Fertigprodukte, sondern gewinnt auch für die Logistikketten internationaler Konzerne zunehmend an Bedeutung. Im Rahmen dieser Wachstumsstrategie möchte der Seehafen zwei brachliegende Areale zu Operativflächen für den multifunktionalen Umschlag aufbereiten, die der Hafen bei Bedarf auch für eine Zwischenlagerung von Gutartenpartien verschiedener Kunden anbieten kann.“

Damit waren vor allem Autos gemeint. Die ins Auge gefasste Fläche (rund 35 000 Quadratmeter) befindet sich oberhalb der jetzt neu geschaffenen Umschlagfläche. Es soll zu der Zeit um Marktanteile des Hafens im Emden gegangen sein. „Damals sind wir nicht zum Zuge gekommen. Diesmal hat es geklappt“, so Berkhahn. Er sieht in der Nutzung mindestens eine gute Zwischenlösung. Ob die Fläche dauerhaft für Autos genutzt oder eine andere hergerichtet wird, müsse sich zeigen.

37 Millionen Euro investiert

Die Erweiterungsfläche des Seehafens, auf der jetzt die Autos stehen, wurde am 21. Dezember 2018 eingeweiht. Der Flächenzuwachs betrug 47 000 Quadratmeter oder rund sieben Fußballfelder. Die Kailänge von 332 Metern ermöglicht Großschiffen mit einer Länge bis zu 294 Metern an den beiden zusätzlich geschaffenen Liegeplätzen festzumachen.

Rund 37 Millionen Euro wurden investiert. Mehr als 30 Millionen wurden von Bund und Land aus Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Perspektivisch soll die Fahrrinne von jetzt 9,50 auf 11,50 Meter vertieft und von 60 auf 70 Meter verbreitert werden. Das würde die Wettbewerbsfähigkeit des Seehafens enorm stärken.

Autos auf Flughäfen

Dass die Autobranche nach Lagerkapazitäten sucht, zeigt auch das Beispiel des insolventen Flughafens Parchim. Dort sollen in den nächsten Monaten bis zu 10 000 Autos umgeschlagen und zwischengelagert werden. Auch der Flughafen Berlin-Brandenburg wurde für die Zwischenlagerung von Autos genutzt.

Lesen Sie auch

Von Heiko Hoffmann