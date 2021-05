Seenotretter helfen erschöpften Kajakfahrer aus Wismar

Wismar/Schlei

Einen unterkühlten Paddler haben die freiwilligen Seenotretter der Station Schleswig der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) Sonntagnachmittag auf der Schlei an Bord genommen und an den Landrettungsdienst übergeben.

Kurz zuvor war der 54-jährige Urlauber in einen Hafen an der Schlei gepaddelt. Das ist ein Meeresarm der Ostsee in Schlewswig-Holstein. Er war einem Seenotretter aufgefallen, der sich privat dort aufhielt. Er sprach den durchnässten Mann an, der einen leicht desorientierten Eindruck machte. Der Seenotretter konnte ihn jedoch nicht davon abhalten, wieder in sein Boot zu steigen und die Fahrt fortzusetzen.

Er rief daraufhin seine Kollegen an, die sicherheitshalber die Freiwilligenstation in Schleswig alarmierten. Die Seenotretter liefen sofort aus. Sie fanden den Mann in seinem Kajak vor Füsingen auf der Schlei. Er war sehr erschöpft und nahm die Hilfe der Seenotretter sofort an. In seinem Boot befand sich eine erhebliche Menge Wasser. Die Seenotretter holten den Mann aus dem Kajak und übernahmen die medizinische Versorgung.

Der Paddler war so stark unterkühlt und geschwächt, dass die Seenotretter Notarzt und Rettungsdienst anforderten. Von der Station Schleswig aus wurde er ins Krankenhaus gebracht. Das Kajak übergaben die Seenotretter an den Verleiher.

Nach eigenen Aussagen war der Mann, der aus Wismar stammt, seit elf Uhr vormittags mit dem Kajak unterwegs gewesen. Nur mit Freizeitkleidung und Rettungsweste bekleidet hatte er unterwegs mehrere Regenschauer erlebt. Auf der Schlei herrschten eine kurze steile Welle und Wind mit zum Teil fünf bis sechs Beaufort (bis 49 km/h).

