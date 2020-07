Segler schippert mit Wismarer Kindern über die Ostsee 

Wismar

Nach Russland und Schweden gibt es nun Besuch aus den Niederlanden. Das Segelschiff „Mare Frisium“ macht in Wismar fest. Am Nachmittag des 12. Juli wird der Dreimaster am Liegeplatz 20 im Alten Holzhafen erwartet. Er kommt auf Einladung des Vereins „Licht am Horizont“, der schon die russische „Mir“ und die schwedische „Vega Gamleby“ empfangen hat.

Drei Tage lang werden nun weiße Segel über der Wismarbucht gesetzt – von der im Jahr 1916 erbauten „Mare Frisium“ mit einer Segelfläche von 634 Quadratmetern. Mit an Bord werden Kinder aus einkommensschwachen Familien sein, um die sich die Vereinsmitglieder kümmern.

Abstand an Bord

„Wegen der Corona-Pandemie können nicht so viele Kinder auf einmal an Bord“, erklärt der Vereinsvorsitzende Norbert Gelhart. Er freut sich auf das maritime Ereignis – wie auch Martina und Uwe Krimmling, die das Ereignis vorbereitet haben. Das 52 Meter lange Segelschiff kommt von Hamburg, hat einen Tiefgang von 3,30 Metern und eine deutsche Crew an Bord.

Am 13., 14. und 15. Juli läuft es jeweils von 10 bis 16 Uhr mit Kindern des Vereins und deren Betreuern zu Segel-Törns aus. Auf dem Schiff gelten die Corona-Hygienebestimmungen. Die Mitglieder des Vereins haben außerdem Mund-Nasen-Masken und Desinfektionsmittel dabei.

Geschenkte Zeit

Seit der Vereinsgründung im Jahr 2009 kümmern sich die ehrenamtlich tätigen Mitglieder um Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die Unterstützung beim Lernen benötigen oder auch in schwierigen Lebensphasen stecken. Sie schenken ihnen ein bisschen schöne Zeit, organisieren Ausflüge, Segeltörns, Spielnachmittage oder Nachhilfen. Zwischen 12 000 und 15 000 Euro lässt sich „Licht am Horizont“ das jährlich kosten. In der Corona-Zeit sind Veranstaltungen mit vielen Kindern nicht möglich gewesen. Trotzdem ist die Betreuung in kleineren Gruppen fortgesetzt worden, unter anderem mit Besuchen im Tierpark.

Drei Schiffe geholt

2018 hat der Verein das erste Schiff Kurs auf Wismar nehmen lassen – den 110 Meter langen, russischen Großsegler „Mir“. 2019 ist der wiedergekommen – zusammen mit der schwedischen „Vega Gamleby“. Beide sind mit Kindern aus Wismar und der Umgebung hinaus auf die Ostsee geschippert.

„Mare Frisium“ ist 1916 als Logger unter niederländischer Flagge mit dem Namen „Petronella“ zu Wasser gelassen worden. Ende der 1940er Jahre wurde sie zu einem Frachtsegler, dann entmastet und zu einem Küstenmotorschiff umgebaut. Dabei wurde sie von ursprünglich knapp 30 Metern auf das heutige Maß verlängert.

1993 ist sie als Dreimastmarstopsegelschoner neu hergerichtet worden und dient seit 1995 unter dem Namen „Mare Frisium“ als Passagiersegler. Eigentümer ist die Hamburger Eventagentur Nord Event, die Veranstaltungen auf dem Schiff anbietet. Am Abend des 15. Juli wird es Wismar wieder verlassen.

Von Kerstin Schröder