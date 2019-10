Wismar

Das Köppernitztal hat als Naherholungsgebiet der Wismarer eine lange Tradition. Der Köppernitzbach taucht bereits in der Urkunde vom 6. Juni 1229 auf, als Herzog Johann I. „seinen lieben Bürgern“ ein Stück Land zwischen Wendorf und der Köppernitz überließ. 1903 wollte die Stadt die endgültige Loslösung von den Schweden mit einer „Hundertjahrfeier“ begehen. Aber es fehlte ein Festplatz und ein würdiges Gelände dazu. Hierzu bot sich das Tal der Köppernitz an und das Plateau am Wischberg sollte für den Festplatz hergerichtet werden.

Der Leipziger Gartenbauarchitekt Karl Hampe wurde 1901 mit den Arbeiten betraut, aus dem Köppernitztal einen Bürgerpark zu entwickeln. Nach den Aufzeichnungen löste er diese Aufgabe zur allgemeinen Zufriedenheit der Wismarer und seines Auftraggebers. Kleine Brücken über den Bach, ausgebaute Wege, Ruhebänke und künstliche Aussichtspunkte begeisterten die Bürger. Dazu kamen noch zwei Goldfischteiche und ein künstlicher Wasserfall. Auf dem Platz am Wischberg wurde der 20 Tonnen schwere Schwedenstein aus dem Züsower Forst aufgestellt und der Wischberg selbst erhielt einen hölzernen Aussichtsturm, von dem man weit über Stadt und Bucht bis nach Poel sehen konnte. Am 19. August 1903 wurden die Anlagen festlich übergeben und die Wismarer haben sie gerne genutzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verkam die Anlage und geriet etwas in Vergessenheit. Trotzdem nutzten die Kinder die Abhänge als Rodelbahn.

Der neue Bürgerpark entstand bis zum Jahre 2002 für die 1. Landesgartenschau Mecklenburg - Vorpommern. Für sie ist eine ehemalige Militärbrache, die bis in die neunziger Jahr von GUS-Truppen genutzt wurde, unter anderem von 20 Tonnen Munition und 140 Tonnen Schrott befreit worden. Außerdem ist ein Aussichtsturm entstanden. Die oberste Plattform ist 28 Meter hoch und bietet einen Blick auf die Wismarbucht. Bis zu zehn Kilometer weit kann man in die Mecklenburger Hügellandschaft schauen.

Ein etwa 2,5 Kilometer langer Rundweg führt über das Gelände. In der Mitte des Parks befindet sich ein mit über 200 japanischen Blütenkirschen umrahmter Garten. Außerdem gibt es eine bepflanzte Stadtterrasse, von der Besucher das gesamte Areal überblicken können.

