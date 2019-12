Seit dem Tod seiner Besitzerin ist „Blacky“ im Tierheim  

Dorf Mecklenburg

„Blacky“ hat früher ein schönes Hundeleben gehabt, er hat Haus und Hof bewacht – bis seine Besitzerin 2017 verstorben ist. Als die tote Frau entdeckt wird, liegt der Schäferhund-Mischling neben ihr. Als er von ihr weggeholt werden soll, attackiert er völlig verstört die Helfer. Seither lebt „Blacky“ im Tierheim Dorf Mecklenburg. Mittlerweile ist er zwölf Jahre alt und bellt jeden Fremden erst einmal an.

Einer, der weiß, wie er den Vierbeiner zu nehmen hat, ist Mitarbeiter Carsten Gums. Auch ihn lässt „Blacky“ zunächst nicht an ihn heran und wird stattdessen von ihm angebellt – so wie die meisten Besucher, die sich seinem Zwinger nähern. Doch inzwischen haben sich Carsten Gums und „Blacky“ angefreundet. „Es dauert ein bisschen, bis man sein Vertrauen gewonnen hat, aber dann ist er lieb“, betont der Tierheim-Mitarbeiter. Oft nimmt er „Blacky“ mit auf einen Spaziergang. „Es ist sehr mobil – wenn man mit ihm umgehen kann, ist er ein geiler Hund“, schwärmt Carsten Gums. Er hat „Blacky“ längst ins Herz geschlossen. „Aber man kann ja nicht alle Tiere mit nach Hause nehmen, die hierherkommen“, ergänzt er.

Gums hat schon alles gehört: Geschichten über Tiere, die ihre Familien verloren haben, ausgesetzt oder misshandelt wurden. Und er hat ein Händchen für komplizierte Hunde. Gums gelingt es, ihr Vertrauen zu gewinnen. Wie man das schafft, zeigt er Interessenten gerne. „Solche Hunde kann man nicht gleich mitnehmen, sondern man muss erst eine Zeit lang mit ihnen üben“, erklärt er. „Blacky“ würde eher zu einer Einzelperson passen, die nicht ständig Besuch empfängt. Er sei stubenrein und geht gut an der Leine – und sehr gerne im Wald spazieren.

Die Wismarer Ursula Kurzmann und Jürgen Krause haben am Dienstagvormittag 50 Euro in die Spendenbox geworfen. Seit Jahren unterstützen sie die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der Wismarer Lokalredaktion. Quelle: Pauline Rabe

Das Tierheim Dorf Mecklenburg gibt Hunden wie „Blacky“ ein Übergangszuhause. Durch das Engagement von Spendern und Paten können die Tiere versorgt werden. Die Wismarer Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG unterstützt in diesem Jahr das ehrenamtliche Engagement des Tierschutzvereins Wismar und Umgebung. Er ist 1990 in Wismar gegründet worden und betreibt das Tierheim in Dorf Mecklenburg. Seit Juni 2017 haben die Hunde eine helle, freundliche und große Unterkunft mit Zugang nach draußen. Für ein neues Katzenhaus wird gerade Geld gesammelt. Auch Futter und medizinische Behandlungen der Tiere müssen bezahlt werden.

Der zweite Verein, dem die OZ mit ihrer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ hilft, ist der Verein Wismarer Tafel. Rund 2000 Menschen sind derzeit auf die Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer angewiesen, ungefähr 250 von ihnen sind Kinder. „Das sind so viele wie noch nie“, sagt Chef Detlef Lohne. Im vergangenen Jahr seien es nur halb so viele gewesen.

Frieda Marie Fahl (v. l.) und Fiene Weier haben die Spenden ihrer Klasse vorbeigebracht. Mit einer Theateraufführung hat die 8a1 des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums in Wismar 329,40 Euro gesammelt. Quelle: Pauline Rabe

Vor Weihnachten aber sei der Bedarf immer besonders hoch. „Wir arbeiten aktuell an der Kapazitätsgrenze, können keine Leute mehr auf unsere Liste aufnehmen“, führt er weiter aus. Viele Menschen unterstützen die Aktion – wie Otfried Klemz (10 Euro), Wolfgang Seidel (30), Hannelore und Erwin Saunus (30), Hildegard Liedtke (20), Dr. Klaus Leyda (50), Brundhilde Lange (20), Heike und Siegfried Dahnke (50), Edith und Horst Witt (100), Ruth und Horst Schlaffke (20), Silke Lipke-Reinke (10), Roland Hinz (30), Gabriele Steinborn (30), Marthe Sprengel (30), Elke und Hans-Joachim Witte (30), Birte und Ulrich Baer (100), Arlett und Sven Jantzen (25), Ulrike und Klaus Werner (50), Doris Baedcker (20), Gisela und Herbert Harloff (20), Brigitte und Wolfgang Klein (50), Gertrud Schachtschneider (20) sowie viele anonyme Spender.

100 Euro für den Spendentopf gab es von Kat Städter (v. l.) und Caro Riediger vom Beautysalon Blickfang in der Mecklenburger Straße 2. Es ist das erste Mal, dass die beiden für die OZ-Weihnachtsaktion spenden. Quelle: Pauline Rabe

Die Wismarer Ursula Kurzmann und Jürgen Krause kamen am Dienstagvormittag persönlich in der Wismarer Lokalredaktion vorbei, um 50 Euro in die Spendenbox zu werfen. Seit Jahren unterstützen die beiden die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. In diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei sind Caro Riediger und Kat Städter vom Beautysalon Blickfang, der erst vor Kurzem in der Mecklenburger Straße 2 in Wismar aufgemacht hat. Sie spendeten 100 Euro.

Hier können Sie für die OZ-Weihnachtsaktion spenden Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der Wismarer Lokalredaktion unterstützt in diesem Jahr das ehrenamtliche Engagement von zwei Vereinen – das der Wismarer Tafel und das des Tierschutzvereines der Hansestadt. Das sind die Kontodaten der Empfänger: Verein Wismarer Tafel IBAN: DE73 1405 1000 1006 0280 60 Verwendung: „Helfen bringt Freude“ Tierschutzverein Wismar und Umgebung IBAN: DE81 1406 1308 0004 1349 82 Verwendung: „Helfen bringt Freude“ Die Namen der Spender werden in der Zeitung veröffentlicht. Wer nicht genannt werde möchte, gibt das bitte im Verwendungszweck mit an.

Ebenfalls am Dienstag kamen auch Frieda Marie Fahl und Fiene Weier in der Redaktion vorbei, um die gesammelten Spenden ihrer Klasse 8a1 des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums zu übergeben. Bei den drei Aufführungen ihres Theaterstücks, einer modernen Version des Märchenklassikers Rotkäppchen, kamen stolze 329,40 Euro zusammen. Ein großes Dankeschön dafür!

Von Kerstin Schröder und Pauline Rabe