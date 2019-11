Selbstgemachtes wird zum Advent in Wismarer Höfen angeboten

Wismar

Selbstgemachte Liköre, ungewöhnliche Marmeladen aus dem eigenen Garten, gehäkelte Kuscheltiere oder kunstvoll bemalte Steine, hölzerne Hängepyramiden oder schicke Gestecke, kleine Geschenkideen aus Filz und Holz – zum fünften Mal findet in Wismar die kleine und privat organisierte Veranstaltung „ Advent im Hof“ statt. Am ersten Adventssonntag von 10 bis 17 Uhr laden Wismarer in ihre Hinterhöfe, Ateliers, Werkstätten und Dielen.

Im „Wismarer EigenSinn“ (Breite Straße 51) wird Kreatives aus Nähzimmer, Bastelstube, Küche und der Holzwerkstatt geboten. Das „Kollektiv Neustadt“ (Neustadt 40) lockt mit unter anderem mit Schmuckkreationen. Bei Familie Hollatz in der Alten Wasch-, Dämpf- und Plättanstalt ( St. Marien-Kirchhof 6) gibt es die außergewöhnlichen Hängepyramiden, dazu selbst Genähtes und Gebasteltes.

In der Dankwartstraße 20 können beispielsweise der Wismar-Schmuck von Juwelier Kross und fantasievolle Wohnaccessoires und Geschenke von „Jo und Leo“ mit nordischem Design entdeckt werden. In der Keramik-Malwerkstatt (Dr. Unruh-Straße 35) warten Farben, Glasuren und Pinsel auf kleine und große Künstler beim Bemalen vom Keramik-Rohlingen.

Mehr Infos:

Von Nicole Hollatz