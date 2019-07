Wismar

Der Zeppelin „ Viktoria Luise“ hatte im Juli 1912 Wismar besucht. Von diesem Ereignis entdeckte OZ-Leser Karsten Witting vor einiger Zeit ein privates Foto auf einer Internetplattform. „Ich habe dieses sehr seltene Foto aus Wismar gekauft. Leider ist auf der Rückseite nicht das genaue Datum vermerkt und es hat auch schon einige Gebrauchsspuren“, schreibt der Wismarer Heimatsammler. Dennoch freut er sich sehr über den Zufall und das Glück.

Karsten Witting (51) blättern in seinem Ordner mit Wismarer Ansichtskarten. Quelle: HWI

„Das Bild zeigt den Zeppelin genau zwischen der Marienkirche und der Heiligen-Geist-Kirche. Es sind viele Menschen auf den Dächern im Bereich der Hegede und der Johannisstraße zu sehen, um sich das Ereignis nicht entgehen zu lassen. Sogar die Marienkirche wurde mit Fahnen geschmückt“, beschreibt Karsten Witting das Foto. „Im gleichen Monat soll der Zeppelin auch über die Insel Poel geflogen sein. Er kam vermutlich von Lübeck oder von Schwerin. Gelandet ist er in Wismar nicht“, weiß Karsten Witting genau.

Mecklenburger fasziniert von Fliegerei

In den Wismarer Beiträgen, einer Reihe des Stadtarchivs, ist bei Dr. Nils Jörn in Heft 21 nachzulesen, dass nach der Jahrhundertwende die Fliegerei die Mecklenburger schon seit einiger Zeit fasziniert hatte. Luftschiffe seien immer wieder am Himmel gesichtet worden. Der Besuch des Zeppelins „ Viktoria Luise“ in Wismar habe 1912 „unter größter Anteilnahme“ stattgefunden. Laut Stadtarchivar Jörn wurde damit eine neue Zeit eröffnet. „ Schwerin und Wismar hatten Flugplätze, die man sich natürlich anders vorstellen muss als die heutigen Bauwerke“, schreibt der Autor in seinem Beitrag. „Es ging seinerzeit eher um eine abgesperrte, nicht zu holprige Wiese, auf der die großen Flugapparate mit ihren dünnen Rädern starten und landen konnten, ohne dass ein Achsenbruch oder Ähnliches passierte. Doch es entwickelte sich das Flugwesen.“

Jungfernfahrt am 14. Februar 1912

Der Zeppelin war nach der preußischen Prinzessin Viktoria Luise benannt. Laut Wikipedia wurde er als Verkehrsluftschiff der Deutschen Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft (DELAG) im innerdeutschen Passagierluftverkehr eingesetzt. Die Jungfernfahrt fand am 14. Februar 1912 statt, am 4. März wurde die erste Passagierfahrt unternommen. Zuvor war das Schiff Mitte Februar nach Frankfurt überführt worden. Der Zeppelin „ Viktoria Luise“ soll hauptsächlich innerhalb Deutschlands sowie nach Helgoland, Hamburg und Kopenhagen eingesetzt gewesen sein. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges musste er an das deutsche Heer abgegeben werden und diente dort als Schulschiff. Zuvor hatte der Zeppelin bei 489 Passagierfahrten 54 312 Kilometer zurückgelegt und dabei 9738 Personen inklusive Besatzung befördert. Am 8. Oktober 1915 wurde er beim Einhallen auf dem schlesischen Luftschiffhafen Liegnitz (polnisch: Legnica) zerstört. Insgesamt führte der Zeppelin „ Viktoria Luise“ über 1400 Fahrten durch. Die Reisegeschwindigkeit betrug zwischen 17 und 21 Meter pro Sekunde, das sind rund 61 bis 72 Kilometer pro Stunde.

Technische Daten Der Zeppelin LZ 11 „ Viktoria Luise“ war 148 Meter lang, hatte einen Durchmesser von 14 Metern und ein Volumen von 18 700 Kubikmetern. Im Inneren der Hülle befanden sich 18 einzelne mit Wasserstoff gefüllte Gaszellen, die jeweils zwischen je zwei Querringen des Aluminiumgerüstes eingebettet waren. Auf diese Weise war das Luftschiff auch bei Leckage an einer oder mehreren Zellen noch fahrtüchtig. Mit drei Maybach-Motoren und einer Leistung von je 150 PS brachte es der Zeppelin auf eine Reisegeschwindigkeit von rund 61 bis 72 km/h. Er konnte mit allen Motoren in zehn bis zwölf Stunden rund 800 bis 1000 Kilometer zurückzulegen, mit zwei Motoren dauerte es 15 bis 20 Stunden. Die Besatzung des Schiffes bestand aus acht bis neun Personen: ein Luftschiffführer, ein Fahringenieur, zwei Steuerleute und ein oder zwei Monteure in der vorderen Gondel, die übrigen Leute in der hinteren Gondel. Befördert wurden 20 Passagiere.

Karsten Witting hat aus seiner Wismar-Sammlung schon zahlreiche Bilder für den Wismarer Wochenkalender und die Bücher des verstorbenen Ortschronisten Detlef Schmidt zur Verfügung gestellt. Nach Angaben des 51-Jährigen umfasst sie 5000 Sammelstücke, außer Fotos auch historische Postkarten und Ansichten, Bücher, Dokumente und Rechnungen. Der gebürtige Wismarer hat sie seit der Wende zusammengetragen.

Haike Werfel