Wismar

Im letzten Jahr wurden die neuen Studentinnen und Studenten digital per Livestream begrüßt. Genauso wie viele Vorlesungen nur am PC und nicht im Hörsaal stattfinden konnten. Nun konnte die feierliche Immatrikulation wieder ganz „analog“ auf dem Campus der Wismarer Hochschule stattfinden.

Etwas mehr Normalität

„Das zeigt, dass wir uns im anstehenden Wintersemester wieder ein Stück weit Richtung Normalität bewegen“, begrüßte Wismars Hochschulrektor Prof. Dr. jur. Bodo Wiegand-Hoffmeister die „Erstis“ und die höheren Semester vor dem Hauptgebäude. Dort standen 300 Stühle mit Abstand, die Studierenden saßen und standen lieber am Rand des Geschehens. Der Rektor warb für die Impfung – das Impfzentrum ist auf dem Campus in Sichtweite – als „den sicheren und verlässlichen Weg aus der Pandemie“. Übrigens: eine anonyme Umfrage unter den Hochschulangehörigen vor gut einem Monat hat ergeben, dass 75 Prozent von ihnen bereits vollständig gegen Covid-19 geimpft ist.

Prof. Dr.-Ing. Martin Krohn als Vorsitzender des Senats ließ die Studierenden mit Bezug auf bekannte Verschwörungstheorien rund um die Impfung schmunzeln: er ist seit Mai geimpft und habe seit dem weder leuchtende Augen noch schütteres Haar noch nächtliche Träume von Bill Gates als Folge der Impfung. „Der einzige, der bei uns gechipt ist, ist der Hund!“ Er machte den Erstsemestlern Mut, sich kritisch mit Fake News beispielsweise auseinander zu setzen, auf die Wissenschaft zu hören und gleichzeitig ein Teil von ihr zu werden.

8000 Studentinnen und Studenten

„Die Gesamtstudierendenzahl wird sich stabil auf dem Vorjahresniveau um die 8000 einpendeln“, so der Rektor. Für 1200 „Erstis“ hat am Montag das Studium begonnen. Etwas weniger als im Vorjahr, aber die Einschreibe- und Rückmeldephase ist noch nicht beendet. Gerade Fernstudenten und ausländische Studierende haben noch Zeit, in Wismar anzukommen.

Frederike Matzke (20) ist gerade ganz frisch in Wismar angekommen. Sie kommt aus der Lüneburger Heide und wollte zur Ostsee – Wismar kannte sie vorher nicht. Sie hat mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre begonnen und ist begeistert von der Stadt und dem Campus. „Coole Leute!“

Guter Ruf der Hochschule lockt

Maxi Konsack (19) kommt aus dem Spreewald und beginnt, angewandte Informatik im Bereich Multimediatechnik zu studieren. „Mein Freund wohnt hier ganz in der Nähe und bei uns gab es so einen Studiengang nicht. Von der Wismarer Hochschule habe ich nur Gutes gehört!“ Das hat sich vor Ort bestätigt: „Ich habe mich direkt heimisch gefühlt!“

Das Studium geht in Präsenz los. „Ich hoffe, das bleibt so, je nachdem, wie sich die Lage weiter entwickelt“, erzählt sie weiter. Aber erstmal ist „Kennenlernwoche“ mit vielen Angeboten zum Ankommen, Campus kennen lernen und Wohl fühlen. „Dann geht das Studium richtig los!“ Beim Ankommen und zum Start ins Studentenleben half das Freibier zur Immatrikulation.

Preise für gute Studentinnen und Studenten

Die feierliche Immatrikulation wird traditionell genutzt, besonders gute oder engagierte Studierende auszuzeichnen – als Ansporn für die „Erstis“. BWLer Thomas Paetow bekam den mit 500 Euro dotierten Gottlob-Frege-Preis. „New York –Die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Chance-Management; Die Konzeption eines Chance 4.0 Modells für den Kulturwandel im Kontext der Arbeitswelt 4.0“ lautete der Titel seiner Masterarbeit. Wie lange es wohl dauern wird, bis die neuen Betriebswirtschaftsstudenten wissen, worum es darin geht?

Mohammed Rjoob (Maschinenbau/Verfahrens- und Energietechnik) bekam für seine Masterthesis („Die Entwicklung eines elektronisch beheizten Reformers für die Reformierung von Methanol und Methan“) genauso den Frege-Preis wie Eileen Vogt vom Master-Fernstudiengang Architektur und Umwelt für ihre Abschlussarbeit mit dem Titel „Gesünder Bauen – Herausforderungen und Konflikte. Durch welche Indikatoren im Planungs- und Bauprozess kann ein Mehr an Gesundheit erreicht werden?“

Ausgezeichnete Studentin

Lorenz Gillner (Bachelor-Studiengang Informations- und Elektrotechnik) bekam für seine Arbeit mit dem Titel „Entwicklung eines flexiblen Empfehlungssystems für verifizierte Anfangswertproblemlöser basierend auf VERICOMP 2.0“ den mit 300 Euro dotierten Sonderpreis. Den mit 500 Euro dotierten Preis der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern erhielt Lennert Dämmerich-Pump. Er hat sein Masterstudium Maschinenbau/Verfahrens- und Umwelttechnik mit „sehr gut“ und als Jahrgangsbester abgeschlossen.

Der am höchsten dotierte Preis ging an Nadja Stanikic – sie nahm den mit 1000 Euro dotierten Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) persönlich vom Hochschulrektor in Empfang. Die 21-jährige ist im 5. Semester Nautik, gebürtig kommt sie aus Serbien. Als 16-jährige war sie ein Jahr zum Schüleraustausch in Stuttgart und hat die Sprache gelernt. Da sie aktive Seglerin bis hin zur Nationalmannschaft war, wollte sie Nautik studieren. „Aber in Serbien gibt es solch ein Studium nicht.“ Also ist sie zurück gekommen nach Deutschland, studiert und behauptet sich in der Männerdomäne oft als Beste des Jahrgangs und engagiert sich ehrenamtlich in der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.

Bauingenieursstudium besonders beliebt Bei den 1200 Erstsemestlern gibt es ein klares „Ranking“: besonders beliebt ist die Fachrichtung Bauingenieurswesen mit 70 Studienanfängerinnen und -anfängern. Dazu kommen noch 20 Studierende im dualen Weg, die gleichzeitig in der Praxis den Facharbeiterabschluss machen und studieren. Beim Fern- und Onlinestudium sind die Bachelor-Studiengänge „Management von Gesundheitseinrichtungen“ (70 Erstsemestler) und Personalmanagement (60) stark nachgefragt. Beim Fernstudium liegt der Bachelorstudiengang IT-Forensik mit über 60 neu Immatrikulierten an der Spitze. Insgesamt gibt es an der Wismarer Hochschule über 70 akkreditierte Studiengänge, davon 42 Präsenzstudiengänge und 29 als Fernstudium. 31 Studierende werden über das Austauschprogramm „Erasmus+“ erwartet. Ausländische Studierende kommen aus Ägypten, Bangladesch, Bolivien, Brasilien, Burkina Faso, Ecuador, Frankreich, Indien, Iran, Israel, Lettland, Mexiko, Palästina, Polen, Portugal, Russland, Slowakei, Spanien, Sri Lanka, Syrien, Thailand und der Türkei.

Von Nicole Hollatz