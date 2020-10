Wismar

Eine 86 Jahre alte Frau ist in Klütz ( Landkreis Nordwestmecklenburg) mit ihrem Rollstuhl auf die Straße gekippt und danach von einem Auto touchiert worden. Die Frau kam am Mittwochmittag mit ihrem Rollstuhl vom Gehweg ab und kippte seitlich auf die Fahrbahn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein entgegenkommender Autofahrer habe noch versucht auszuweichen, touchierte die Frau jedoch seitlich mit seinem Wagen. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von RND/dpa