Servicewüste Grevesmühlen: Warum keine Krankenkasse mehr vor Ort ist

Grevesmühlen

Aus der ehemaligen Kreisstadt haben sich inzwischen alle großen Krankenkassen zurückgezogen. Als letzte hat nun die AOK ihr Büro, das sich in der August-Bebel-Straße befand, geschlossen. Das sorgt für Frust bei den Kunden, denn anstatt Krankenscheine in den Briefkasten zu stecken und Termine für Beratungen vor Ort zu vereinbaren, gibt es nun nur noch Kontakt per Telefon oder online.

Kommunikation hat sich verändert

Laut Markus Juhls von der AOK in Schwerin, unterliege die Kommunikation mit den Kunden

Markus Juhls von der AOK in Schwerin Quelle: Dietmar Lilienthal

einem Wandel. Unter anderem habe die Pandemie gezeigt, wie Kundenberatung künftig funktionieren könne. Aufgrund von Corona hatte es seit 2020 keine persönlichen Beratungen mehr in Grevesmühlen gegeben. Stattdessen seien das Onlineportal und die AOK-App entwickelt und ausgebaut worden. „Die persönliche Beratung findet aktuell vorwiegend am Telefon statt, so wurde 2020 mit mehr als 1,5 Millionen Gesprächen der übergroße Anteil der Beratungsanliegen unserer Versicherten am Servicetelefon erledigt“, so der AOK-Sprecher. Die Versicherten hätten sich bereits längst darauf eingestellt. „Deshalb hat auch der Ausbau der digitalen Kommunikationswege mächtig Fahrt aufgenommen. Elektronische Rezepte und Krankschreibungen sowie telemedizinische Angebote kommen immer mehr im Patientenalltag an.“

Wie Markus Juhls versichert, sei in dringenden Fällen auch eine persönliche Beratung möglich. Aber auch die muss vorab am Telefon vereinbart werden. Zum Thema Pflege gebe es zudem in Grevesmühlen die Möglichkeit, sich direkt in der Kreisverwaltung beraten zu lassen.

Meinungen zum Auszug der Krankenkassen „Für die älteren Menschen ist es schwierig, wenn die Krankenkasse jetzt nicht mehr am Ort ist. Sicher werden sie die Kasse telefonisch nicht immer sofort erreichen, sollten sie etwas fragen oder besprechen wollen. Das ist dann schon ein Problem für sie“, sagt Ingrid Seja. „Es hat keinen vernünftigen Informationsfluss gegeben. Die AOK hat einfach zugemacht“, so Uwe Schmidt. So standen am Montagmorgen viele Menschen plötzlich vor verschlossener Tür. Den Hinweis auf andere Geschäftsstellen fanden sie zwar an der Tür, Briefe oder andere Unterlagen können sie hier aber auch nicht mehr einstecken. Denn ihren Briefkasten hat die AOK schon abbauen lassen. „Das geht gar nicht“, meint Gudrun Seidel. Wie sollen die älteren Menschen, die kein Auto mehr fahren, zur Krankenkasse kommen. Da sie sich am Telefon meist nicht so erklären können, brauchen doch gerade sie das persönliche Gespräch. „Die Krankenkassen sollten so nah wie möglich und nicht immer weiter weg von den Patienten sein“, so Seidel.

Online-Terminal im Stadtwerke-Büro

Franziska Krüger von der Landesvertretung in Schwerin am neuen Terminal der DAK in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Die DAK hat ebenfalls ihr Büro in Grevesmühlen geschlossen, sie bietet bisher als einzige Krankenkasse die Möglichkeit an, Verbindung aufzunehmen, ohne zum Computer oder zum Smartphone greifen zu müssen. Im Büro der Stadtwerke am Marktplatz steht ein Terminal, der alles bietet, was die Kunden vor Ort benötigen. Einfach die Krankenkassenkarte einführen, dann führt das Menü durch den Service. Das Terminal lässt sich auch von Kunden bedienen, die keine Computerexperten sind. Wie die DAK mitteilte, stünde das Terminal auch anderen Kassen offen. Doch bisher gibt es offenbar keine Pläne zu Kooperationen. Wie die AOK mitteilte, sei dies derzeit nicht vorgesehen. Die App und die Telefonhotline seien ausreichend für den Kundenkontakt.

So sieht es aus, das Terminal der DAK in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Barmer-App ersetzt den Kundenschalter

Bei der Barmer ist es ebenfalls Standard, dass die Versicherten ihre Anliegen online erledigen können. Unter anderem müssen sie den Krankenschein nicht mehr schicken oder direkt bringen. Sie können ihn online mit der Barmer-App hochladen, das Mutterschaftsgeld ebenso im Netz beantragen oder auch den Versicherungsantrag auf diese Weise anfordern. Papierkram oder der Weg zur Krankenkasse bleibt ihnen in der Regel erspart. Außerdem haben die Kunden nach Aussage von Pressesprecherin Franziska Sanyang seit einigen Monaten die Möglichkeit, via Internet den Teledoktor zu kontaktieren. Neben allgemeinen Fragen zur Gesundheit und Pflege berät er sie auch in ärztlichen Angelegenheiten, sodass nicht immer sofort ein Arzt aufgesucht werden muss. An diesen verweist der Teledoktor aber, wenn er das nach den beschriebenen Symptomen für notwendig hält.

20 000 Kunden in Nordwestmecklenburg

Für die Versicherten ist die Barmer rund um die Uhr telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0800/333 10 10 und im Internet zum Beispiel via Chat erreichbar. Im Land gibt es für den direkten Kontakt Kundenberater in elf Geschäftsstellen. Für Versicherte aus der Region Grevesmühlen sind die Kundencenter in Wismar und in Schwerin direkte Ansprechpartner. Weiterhin besteht für alle Geschäftsstellen die Möglichkeit, einen individuellen Termin zur Beratung zu vereinbaren. Aktuell hat die Barmer in Mecklenburg-Vorpommern 263 457 Versicherte. Von der Geschäftsstelle Wismar werden knapp 20 000 Kunden und von der Geschäftsstelle Schwerin knapp 45 000 Kunden betreut.

IKK: In Wismar gibt es noch eine Geschäftsstelle

Online lassen sich auch bei der Innovationskasse (IKK) viele Anliegen direkt klären. Dazu steht den Versicherten ein Online-Servicecenter zur Verfügung, wie es dazu aus der Pressestelle heißt. Die Angebote seien in den zurückliegenden Monaten den Bedürfnissen der Versicherten angepasst und optimiert worden. Dabei zeichnete sich ab, dass die Versicherten überwiegend den Kontakt telefonisch, per E-Mail oder per Post wünschen und suchen. Dafür hat die IKK Servicecenter und Kontaktbüros an verschiedenen Standorten. Kunden aus Grevesmühlen und dem Umkreis betreut die Innovationskasse vom Standort Wismar (Turnerweg 11, geöffnet Dienstag von 8 bis 13 Uhr) aus. Die nächsten Servicecenter befinden sich in Schwerin und Lübeck. Telefonisch können Versicherte dort auch persönliche Beratungsgespräche unter Einhaltung der üblichen Hygieneregeln vereinbaren. Außerdem sind auch alle willkommen, die spontan diese Center aufsuchen. Auch hier gelten die aktuellen Corona-Regeln, an die sich die Kunden zu halten haben.

Von Michael Prochnow, Dirk Hoffmann