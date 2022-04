Sex unter Drogen und ein Coming-out: Autorin aus Bobitz schreibt ungewöhnliches Buch

Wismar/Bobitz

„Nebel steigt empor, die Tanzfläche der Klappe ist um 1 Uhr bereits zum Bersten voll. Alle auf E. Wir singen da auch... Ich nestele an meiner Tasche, ziehe das Handy raus. Party and play, P, T, lese ich auf dem Profil von Schwizzle in einer Dating-App, dazu hat er ein Foto von sich im Jockstrap, bauchfreien Top und mit Tennissocken gestellt. P steht für Poppers, T für Tina, Tina für Crystal Meth. Ich schreibe ihm: Komm rüber, wir sind zurzeit 8, come and go.“

Sex und das Anderssein

Das ist der Klappentext auf dem neusten Buch von Dana Dolata. „T“ heißt es kurz. T für Tina, Tina für Crystal Meth. Und ja, es geht um Sex und Drogen und Rauschmittel, um Partys und ums Kommen. Um Grenzerfahrungen. Beim Beschreiben, beim Lesen und gegebenenfalls auch beim Erleben, auf jeden Fall um Fantasie und Fantasien. Onanieren bei schwulem Sex – ein Dreier – auf Crystal Meth. Dana Dolata beschreibt die Szene, ohne dass es pornografisch wird und mit ganz viel Dazwischen. Eben kein Porno, kein Schmuddelheft, kein Liebesroman, sondern eine intensive Geschichte. Und eben auch sprachlich echte Literatur.

„Denn ich bin anders“, lässt sie ihre Protagonistin denken, die, die sich beim schwulen Dreier selbst befriedigt hat. „Ich – immer – war die einzig Andere in der ganzen Familie, und die ist wirklich groß. Auf diesen großen Familienfeiern wurde dann geredet über alles, was nicht Kultur, Politik und eben – interessant – ist. Alle ganz einfach gestrickt und ich: mittendrin, allein. Hätte ich die Schule nicht gehabt, denn sie zeigte mir, was es noch so gibt auf der Welt, ich wäre verkümmert: ganz sicher kläglich eingegangen“, schreibt Dana Dolata weiter. Und fesselt mit ihrem Blick in das Berliner Haifischbecken, mit ihrem Blick aufs Kommen und Coming-out als jemand, der anders ist als die Mutter und der Vater mit ihrem Blümchensex, wenn überhaupt noch.

Chem-Sex

Wie kommt eine 41-jährige Frau, die in Grevesmühlen geboren ist, lange in Hamburg und Wismar als Journalistin gearbeitet hat und nun in der Bobitzer Provinz lebt, dazu, einen Roman über Chem-Sex, über Sex unter Drogen, zu schreiben? „Ich habe mit meinem Verlobten eine Doku über das Thema gesehen“, erzählt sie. Ganz brav, als sie selbst auf der Suche nach einem Thema für ihr nächstes Buch war. Sie wollte über queere Menschen schreiben, das Thema steht gerade in der Öffentlichkeit und kommt ins Bewusstsein der Menschen, auch wenn sie nicht betroffen sind. „Lesbisch, schwul, bisexuell, intersexuell, a-sexuell, sexuelle Orientierung, die Unterschiede zwischen biologischem und sozialem Geschlecht“, erklärt Dana Dolata beispielhaft. Und da kam die Doku.

Also hat sie angefangen zu schreiben. „Ich habe keinen roten Faden, ich schau, was sich entwickelt“, erzählt sie. „Es macht wirklich Spaß, sich einfach hinzusetzen und loszuschreiben.“ Hineintauchen in die Geschichte und in Menschen und in ihr Leben. Und nein, das Buch ist nicht autobiografisch. „Ich wohne auf dem Dorf, das Buch spielt in einer Großstadt und handelt von Themen, die ich alle selbst nicht erlebe“, schmunzelt die Autorin bei der entsprechenden Frage.

Das Anderssein

Mit der Recherche über Drogen, die Szenebegriffe, schwulen Sex und eben dem eigenen Wissen, wie es ist, anders zu sein, entstand das Buch. Dana Dolata fällt auf. Mit ihrem Körper, der durch starke Medikamente nicht mehr in die vermeintlichen Standardmaße passt. Mit den kahl geschorenen Haaren, der großen Brille, mit sich selbst. 2018 hat sie in der Ostsee-Zeitung über ihre paranoide Schizophrenie gesprochen und die Erkrankung, die 2011 ihr Leben komplett verändert hat, öffentlich gemacht. Ihr erstes Buch thematisierte die Krankheit.

Und auch nun steckt ganz viel Dana Dolata in „T“. Auf ihrer Internetseite erklärt sie: „Nun bin ich selbst eine. Eine Queeeere! Ich bin a-sexuell im Graubereich. Darin besteht Sicherheit. Und das ist sehr schön für mich, das nun zu wissen, zu sein. Und wie habe ich als A-Sexuelle nun einen Roman geschrieben, in dem es vor Pornografie wimmelt?! Einfach vorgestellt. Wie übrigens auch den Rest des Buchs.“ Das Ergebnis ist ein bisschen Sex, ein bisschen Drogen und ganz viel Dazwischen. Das Buch ist im Hamburger Textem-Verlag erschienen (ISBN: 978-3-86485-268-8).

Von Nicole Hollatz