Sie ist Neuburgs neue Schulsozialarbeiterin

Neuburg

Das Büro von Susanne Weihe ist gemütlich. Freundliche Farben an der Wand, ein kleiner Schreibtisch, ein grünes Sofa, gelber Hocker. Wer in dieses Zimmer kommt, soll sich wohlfühlen. Denn Susanne Weihe ist die neue Schulsozialarbeiterin der Schule „Am Rietberg“ in Neuburg. Ihr Job ist es vor allem, kleine und große Krisen im Schulalltag zusammen mit Schülern, Lehrern und den Eltern zu bewältigen. Hin und wieder muss sie auch mal Tränen trocknen.

„Ich bin hier der Feuerlöscher“

Sie selbst sagt über sich: „Ich bin hier der Feuerlöscher.“ Wenn sich ein Kind in der Schule nicht wohlfühlt, geht sie auch mit in den Unterricht. „Dort spreche ich dann in der Klassenleiterstunde mit jedem einzelnen über das jeweilige Problem“, erklärt Susanne Weihe.

Gerade in den fünften Klassen sei die Situation für die Kinder oft knifflig. „Sie sind in ihren Klassen neu zusammengewürfelt, müssen sich und ihre Position erst finden“, sagt die gelernte Erzieherin. Auch Kleinigkeiten könnten sie im Schulalltag mal aus der Bahn werfen. Für Susanne Weihe ist es daher wichtig, eine gute Beziehung zu den Kindern aufzubauen. „Hier steht auch immer eine Box mit Taschentüchern – für den Notfall. Und wenn es nötig ist, bekommen sie auch mal eine Umarmung“, sagt sie.

Job ist Bereicherung und Berufung

Susanne Weihe ist selbst Mutter von vier Kindern und sagt: „Ich liebe die Arbeit mit Kindern und ich rede gern mit ihnen.“ Ihren Job empfindet sie als Bereicherung und Berufung – auch wenn ihr diese Worte etwas eigenartig vorkommen. „Ich habe immer Kinder um mich herum – privat und beruflich und ich finde es toll.“

In ihrem Büro sitzen und darauf zu warten, dass ein Kind ein Problem hat – das macht Susanne Weihe allerdings nicht. In den Pausen spricht sie mit den Schülern, geht auch mit auf den Schulhof. Zweimal in der Woche ist sie bis 15.30 Uhr zur Ganztagsschule im Haus. Dann finden zum Beispiel auch Elterngespräche statt.

Proben mit Theater-AG und Ausbildung von Streitschlichtern

Zudem kümmert sie sich immer dienstags zusammen mit einer Musiklehrerin um die Theater-AG. Dort beteiligen sich Kinder der sechsten bis achten Klassen. „Wir dachten erst, dass es gerade wegen der Altersunterschiede problematisch werden könnte, aber die Kinder haben ganz toll zueinandergefunden“, berichtet die Schulsozialarbeiterin, die über das Rote Kreuz als Trägerverein an der Schule angestellt ist. „Es ist eine Freude, mit anzusehen, wie sie an dem Stück arbeiten“, sagt sie. Aufgeführt wird es vermutlich zur Weihnachtszeit. Die Geschichte ist noch geheim, aber soll „der Knaller“ werden.

Zu Susanne Weihes Aufgaben gehört es auch, Streitschlichter auszubilden. „Die Kinder lernen dabei, mit Krisen umzugehen und die Gefühle anderer zu erkennen.“ Dazu werden zum Beispiel auch Rollenspiele gemacht.

Seit 1. August im Einsatz in Neuburg

Verantwortlich ist sie auch für die Berufsfrühorientierung in der Neuburger Schule. So war sie mit einigen Schülern bei der Berufsinformationsmesse und hat auch Firmen an die Schule eingeladen, um über Ausbildungen zu sprechen. Außerdem organisiert sie Projekte zum Umgang mit den Themen Internet, Drogen und Lärm. Allein in dieser Woche gibt es drei Veranstaltungen mit der Polizei zum Umgang mit Medien in der Schule.

Seit dem 1. August ist sie an der Schule in Neuburg im Einsatz. Vorher war die Neuklosteranerin Jugendklubleiterin in Blowatz und Schulsozialarbeiterin in Proseken. An ihrer neuen Schule habe sie sich schon gut eingelebt, wie sie berichtet. „Die Kollegen hier sind herzlich und aufgeschlossen, das ist toll.“ Für die Zukunft wünscht sie sich einfach, dass auch an anderen Schulen der Wert von Schulsozialarbeitern erkannt wird – und dass es an ihrem neuen Arbeitsplatz in Neuburg genauso bleibt und sie ein gutes Vertrauensverhältnis zu Schülern und Lehrern aufbauen kann.

Mehr lesen:

Erfolg für kranke Klara: Schule in Neuburg bekommt im Oktober einen Lift

Neuburger Schüler sammeln beim Waldbesuch spontan Müll ein

Von Michaela Krohn