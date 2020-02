Sie schossen auf alles: Wismarer erinnert sich an alle Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg

Wismar

Im Zweiten Weltkrieg ist Wismar durch Bomben schwer beschädigt worden. Werner Günther, geboren am 1. Mai 1935, hat alle zwölf Luftangriffe erlebt, und für meine Kinder und Enkel unter dem Titel: „ Bombentage und Bombennächte“ die Erinnerungen daran aufgeschrieben.

Einige Auszüge daraus hat er der OSTSEE-ZEITUNG zur Verfügung gestellt, nachdem am 5. Februar der Artikel „Bomben auf Wismar: Verein sucht Zeitzeugen“ veröffentlicht worden ist. Werner Günther hat in der Weberstraße 12 gewohnt. Hier sind einige seiner Erinnerungen.

Schweigend und aneinander geklammert

Werner Günther wurde am 1.Mai 1935 in Wismar geboren, jetzt lebt er in Münster. Quelle: privat

Felsbrocken in Omas Küche

In Omas Küche lag nach dem Angriff ein großer Felsbrocken, den eine hinter dem Haus eingeschlagene Bombe in die Wohnung geschleudert hatte. Mein Bruder Erich musste den Angriff in einem KLV-Lager in Lübow, einem Dorf in der Nähe von Wismar, erleben. Er war dort mit seiner Schulklasse in Begleitung von einem Lehrer und einem HJ-Führer untergebracht. Diese KLV–Lager waren kleine Schulkasernen für Schüler ab zehn Jahre aus bombengefährdeten Städten. Der Lehrer sollte für etwas Unterricht sorgen und die HJ für die Ideologisierung im Sinne des Führers. Für nicht regimekonforme Familien war das nicht ganz ungefährlich. Die Kinder wurden stark beeinflusst und durften nur in Ausnahmefällen nach Hause.

Bunker wankte in der Nacht

In der Nacht vom 14. auf den 15. April 1945, nur noch wenige Tage bis zur Kapitulation der Stadt, wankte und zitterte der Bunker. Nach fünf Aufschlägen in wenigen Minuten war alles vorbei. Eine vor den zunehmenden Bombenangriffen in Berlin geflüchtete Frau klärte uns darüber auf, dass wir soeben einen Lufttorpedoangriff erlebt hatten. Fünf englische Mosquito-Bomber hatten sich vom Süden her an die Stadt herangeschlichen und wollten angeblich die Hafenspeicher treffen. Sie richteten aber unersetzbaren Schaden an, indem sie die Marien- und die Georgenkirche trafen und das „Gotische Viertel“ mit der Alten Schule zerstörten. Auch dieser Angriff hinterließ viele Tote und den Verlust weiterer Häuser.

Kirchen zerstört Es war eine verheerende Nacht kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges: Bei einem Bombenangriff in der Nacht vom 14. zum 15. April 1945 wurden große Teile des Wismarer Altstadtkerns zerstört. Die britische Royal Air Force hatte ihre Flugzeuge geschickt. Um 23 Uhr gab es Fliegeralarm, eine halbe Stunde später fielen die Bomben. Jedes Jahr wird mit einer Gedenkfeier an das Ereignis erinnert und an die daraus resultierenden großen Schäden im Gotischen Viertel. Viele Gebäude wurden zerstört. 14 Menschen starben in jener Nacht, unter den Opfern waren etliche Kinder. Nicht nur Bomben haben viele Kirchen und Kapellen zerstört. Auch nach Kriegsende sind diese Baudenkmäler bewusst zerstört worden, um Geschichte auszumerzen: 1960 wurde in Wismar die St. Marienkirche gesprengt. Seit den 1990er Jahren wird der Stadtteil denkmalgerecht wiederhergestellt.

Tiefflieger schossen auf alles

In den letzten Kriegswochen wurden die Tiefflieger zu einer zusätzlichen Bedrohung. Zu den amerikanischen und englischen gesellten sich jetzt auch russische Flugzeuge. Diese wurden von uns Kindern „Raddas“ genannt, weil sie sich immer mit einem merkwürdig lauten Motorengeknatter ankündigten. Die Tiefflieger schossen oft auf alles, was sich auf der Erde bewegte und waren eine ständige, plötzlich auftauchende Gefahr.

Eine historische Ansicht von St. Marien. 1945 wurde das Kirchenschiff von Bomben schwer getroffen, 1960 gesprengt. Quelle: Archiv Nicole Hollatz

Ich erinnere mich an den ersten Tieffliegerangriff. Unsere Mutter hatte mit uns einen Dampferausflug zur Insel Poel gemacht. Auf der Rückfahrt hatten wir nur in einer am Dampfer angehängten offenen Schaluppe Platz gefunden. Als wir uns in der Mitte der Bucht befanden, wurden wir plötzlich von zwei englischen Jägern angeflogen. Einige Passagiere fingen an zu beten. Andere versuchten, unter die Sitzbänke zu kriechen. Meine Mutter blieb wie immer, wenn es gefährlich wurde, sehr ruhig und sagte nur: „Sie werden uns nichts tun.“ Und sie sollte Recht behalten.

Soldaten sangen an Bord

Entschärft wurde die Situation vielleicht durch einige Landser (einfache Soldaten), die sich an Bord befanden. Sie hakten die anderen Leute unter und begannen zu singen und zu schunkeln, einige winkten sogar den Flugzeugen zu. Die englischen Piloten hatten nicht die Absicht, auf Frauen und Kinder auf einem Ausflugsdampfer zu schießen. Sie flogen noch eine Runde über das Schiff und winkten mit den Flügeln, als sie abdrehten. Von da an verzichteten wir auf Dampferausflüge in die Bucht.

Deckung hinter den Bäumen

Im letzten Kriegsjahr war ich einer der letzten kleinen Jungen im Zug Nummer 4 des Fähnleins „Seewolf“. Mit unserem Zugführer, den wir „Fiffi“ nannten, weil er bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu seiner Kommandopfeife griff und diese schrillen ließ, befanden wir uns für Wehrübungen im Gelände, als Tiefflieger kamen. Der Zugführer gab den Befehl „Teich bilden“! Das bedeutete: Wir sollten uns auf den Acker legen und einen Kreis bilden mit den schwarzen Skihosen nach innen und den gelbbraunen Hemden nach außen. So sollten die Piloten aus der Luft angeblich das Bild eines Teiches sehen und nicht Menschen. Wir Pimpfe hatten aber längst unsere eigenen Erfahrungen gemacht und setzten diesen absurden Befehl nicht um. Als die Jäger schossen, waren wir in sicherer Deckung hinter Bäumen und auch der tapfere Zugführer war unserem Beispiel gefolgt. Später sagte er nur: „Es war doch keine so gute Idee mit dem Teich.“

Bomben auch auf die Züge

Auf dem Schulweg mieden wir nun offene Plätze und auch breite Straßen. Stattdessen machten wir Umwege durch enge Gassen, um im Schatten der Häuser zu bleiben und schnell in einen Hausflur flüchten zu können. Besonders kritisch waren zu dieser Zeit Bahnreisen. Auf einer Fahrt nach München, zum Besuch einer Tante, erlebten meine Mutter und ich drei Fliegerangriffe, die wir glücklich überstanden. Der Zug stoppte dann seine Fahrt und die Reisenden mussten unter dem Zug oder in der Umgebung Deckung suchen. Es gab oft Tote und Verwundete, manchmal warfen die Flugzeuge auch Bomben auf die Züge.

Auf dieser Reise fuhren wir durch das zerstörte Hamburg. Der Anblick der unendlichen Trümmerfelder hat sich bis zum heutigen Tag in meinem Gedächtnis festgesetzt.

Schüsse sorgen für Unruhe

Über 40 Jahre nach dem Krieg übernachtete ich in Bienenbüttel, einem kleinen Ort in der Lüneburger Heide. In der Nacht wachte ich auf, und fand mich komplett angezogen an der Tür meines Hotelzimmers. Als ich verwirrt das Fenster öffnete, ertönte die Sirene einer Feuerwache. Mir wurde klar: Aufstehen, anziehen, in den Bunker gehen – diese Befehle hatte ich tief in meinem Inneren gespeichert.

Ich erzählte am nächsten Morgen einem älteren Kollegen, der im Kriegseinsatz gewesen war, von diesem Erlebnis. Er sagte mir, dass er beim Geräusch von Schüssen jedes Mal in Unruhe gerate und deshalb die Manövergebiete in der Heide und selbst Schützenfeste mied. Durch dieses Gespräch wurde mir klar, warum Feuerwerke, auch in der Silvesternacht, für mich nichts Anziehendes haben.

Mehr Infos:

Von Werner Günther