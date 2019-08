Wismar

Peter Iwaszkiewicz ist aufgeregt: Der 32-Jährige übergibt gleich sein erstes Projekt als Bauleiter: einen Arbeitsponton, 22 Meter lang und 9,5 Meter breit. Die schwimmende Plattform ist in den vergangenen fünf Monaten in Wismar entstanden – bei der Firma WIS marine GmbH. Die befindet sich in der Nähe der Werft. In einer Halle am Westhafen werden Schiffe und Pontons für kleine Reedereien und Behörden produziert.

Zur Galerie Der neue Ponton wird übergeben

Auf dem Seeweg nach Kappeln

Am Donnerstag hat der jüngste Neubau die Stadt auf dem Seeweg verlassen: „Ostseedienst 14“ – so heißt der Ponton. Geht man nach den Nummern, müssen noch 13 weitere dieser Art auf dem Wasser unterwegs sein. Aber: „Fünf sind schon verschrottet worden“, berichtet Nils Jaich, Geschäftsführer der Ostseedienst GmbH aus Kappeln. Die hat den Ponton in der Hansestadt in Auftrag gegeben. Künftig soll mit ihm Material für den Hafen- und Wasserbau entlang der deutschen Ostseeküste transportiert werden.

Es ist nicht der erste Auftrag aus Kappeln für die Wismarer. „Auch unsere Nummer 13 ist hier gebaut worden“, ergänzt der Geschäftsführer. Der ist bei der Übergabe dabei. Er will sich persönlich davon überzeugen, dass seine Pläne wie gewünscht umgesetzt wurden. Und er hat eine Flagge seines Unternehmens dabei. Die soll auf dem Ponton gehisst werden, bevor der am Mittag zu seinem künftigen Heimathafen gebracht wird.

Wismarer Firma hat 40 Mitarbeiter

Die Besichtigung dauert nicht lange, vermutlich auch, weil Nils Jaich vor kurzem schon einmal in Wismar nach dem Rechten geschaut hat. Er ist zufrieden: „Der Ponton ist sehr gut gelungen und passt hervorragend zu unserer Flotte“, lobt der Geschäftsführer die Arbeit der Wismarer Firma. Die hat zurzeit 40 Mitarbeiter, fünf sind mit dem Projekt beschäftigt gewesen. Das ist in sechs Sektionen zusammengesetzt worden.

Nur wenige Stunden vor der Übergabe ist der Neubau das erste Mal ins Wasser gesetzt worden. „Und er schwimmt“, freut sich Bauleiter Peter Iwaszkiewicz, der natürlich dabei gewesen ist. Passiert ist das Zuwasserlassen auf dem Werftgelände, weil die WIS marine GmbH keine eigene Wasserfläche hat. „Die Kooperation besteht schon seit Jahren und dafür sind wir sehr dankbar“, betont Peter Iwaszkiewicz. Er ist in der Werft ausgebildet worden. Als die dann vor einigen Jahren kaum Aufträge hatte, hat der Wismarer sein berufliches Glück in der Schweiz gesucht. Doch schnell ist er wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt und hat zunächst bei Schottel gearbeitet, einem Hersteller für Schiffsantriebs- und Manövriersysteme. Jetzt ist er Bauleiter und hat als solcher auch einige schlaflose Nächte gehabt. „Man will schließlich alles perfekt machen“, sagt er.

Überfahrt dauert zehn Stunden

Der Abschied von seinem ersten Projekt hingegen verläuft hingegen kurz und schmerzlos. Schon nach einer etwa 40-minütigen Besichtigung durch den Eigner und dem Flaggenhissen wird der Ponton mit dem Schlepper „Anton“ von der Kaikante weggezogen und nach Kappeln gebracht. Zehn Stunden dauert die Überfahrt. Einen eigenen Motor hat die Plattform nicht. Am 30. August wird sie offiziell getauft. Auch Peter Iwaszkiewicz ist zur Zeremonie eingeladen.

Das nächste Projekt ist bereits in Arbeit: Für verschiedene Wasser- und Schifffahrtsämter werden insgesamt zehn Wahrschau-Flösse gebaut. Die Warnzeichen für Schiffe sind so etwas wie schwimmende Ampeln. Die ersten zwei werden gerade hergestellt, bis Februar 2020 sollen alle zehn fertig sein.

Arbeiten für Kreuzfahrtschiffe

Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1997 einen Namen als maritimer Dienstleister gemacht. Es rüstet verschiedene Schiffstypen aus und isoliert sie. Auch im nach Passagierzahl größten Kreuzfahrtschiff der Welt, das gerade in Wismar und Rostock-Warnemünde gebaut wird, sollen Isolierarbeiten durchgeführt werden.

Seit 2009 entwickelt, baut und liefert die WIS marine GmbH zudem komplette Schiffseinheiten, wie Binnentanker, Küstenmotorschiffe, sowie diverse Typen von Pontons und Schuten. Ihre größten Produkte bisher sind Chemikalientanker mit einer Länge von 100 Metern, die vorrangig in der Binnen- und Küstenschifffahrt zum Einsatz kommen. Auch Kranschiffe für Wasser- und Schifffahrtsämter sind ausgeliefert worden.

Mehr Infos:

Zimmer aus Schiffskabinen: So sieht das neue Werfthotel in Wismar aus

Schon 70 Meter hoch: Wismars neuer Mega-Kran wird weiter aufgetürmt

Hotel und Mega-Kran: So hat die Wismarer Werft die Stadt verändert

Kontakt zur Autorin:

Kerstin Schröder

Von Kerstin Schröder