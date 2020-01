Sieben Wochen in Ägypten: Wismarerin berichtet von ihrer ehrenamtlichen Arbeit

Wismar/Luxor

Die Zeit ist so schnell vergangen. Dass es anders wird als bei meinen nur kurzen Besuchen, war mir klar, aber so intensiv – ich bin mit tiefen Eindrücken, glücklich, beseelt, entschleunigt und bestärkt in meinem Vorhaben, auch weiterhin den Verein „Die Kleine Pyramide“ zu unterstützen, zurückgekommen. Als Arbeit möchte ich mein Wirken vor Ort nicht bezeichnen, vielmehr war es eine Bereicherung in jeglicher Hinsicht – selbst beim Rückblick jetzt bekomme ich noch Gänsehaut.

Das Team der „Kleinen Pyramide“ hat mich freudig begrüßt und auch die Kinder waren von Anfang an offen und strahlten mich an. Sie waren so neugierig auf mich und was ich an Angeboten dabeihatte. Die Verständigung miteinander – meine Arabischkenntnisse sind im Anfängerstadium – war völlig unkompliziert. Auch wenn die Muttis ein paar Tage länger brauchten, konnte ich ihr Vertrauen gewinnen und auch ihre Neugier wecken.

Kinder strahlen trotz schwieriger Lebensumstände

In Absprache mit Mr. Ahmed, dem Leiter der Einrichtung, waren meine Aufgaben, die Kinder, die auf ihre Therapien warteten, zu betreuen, mit deren Müttern in Kontakt zu treten, Zenab, die leitende Sozialarbeiterin bei Hausbesuchen zu begleiten und gemeinsam mit ihr Berichte zu schreiben. Zudem sollte eine Dokumentation vom Bau der Wasserleitung bei Familie Garib dokumentiert werden. Hier sei vorab gesagt, dass diese erst nach meiner Abreise verlegt werden konnte.

Großer Respekt für starke Mütter

Die Kinder und ihre Mütter wurden mit dem Kleinbus des Vereins aus den umliegenden Dörfern abgeholt, damit die Kinder die erforderlichen Therapien erhalten können. Viele Kinder leiden unter Cerebralparese, die einhergehend mit Lähmungen, Bewegungsstörungen, Intelligenzminderung, Seh-und Hörschädigung und durch weitere gravierende Symptome gekennzeichnet ist.

Die Brüder Yousef (7) und Mohamed (11) sind schwerstbehindert, das Nervensystem ist schwer geschädigt, sie können weder laufen, alleine essen, sprechen oder den Kopf alleine halten. Quelle: privat

Mit großem Respekt begegnete ich der Mutter der Brüder Yousef (7) und Mohamed (11). Beide Jungs sind schwerstbehindert, das Nervensystem ist schwer geschädigt, sie können weder laufen, alleine essen, sprechen oder den Kopf alleine halten. Ich war tief beeindruckt von der Stärke, dem Optimismus und der ausstrahlenden Lebensfreude der Mutter, trotz ihres schweren Schicksals.

Viele Familien leben in großer Armut

Sie wünscht sich so sehr, dass ihre Jungs gesund werden, was leider unrealistisch ist, jedoch bringen die Therapien, die sie in der Kleinen Pyramide erhalten, Linderung, Förderung, Abwechslung und ein wenig Unterstützung.

Paten gesucht Das ist der kleine Mohamed (2), er hat noch drei weitere Geschwister und lebt mit seinen Eltern in einem einfachen Lehmhaus mit zwei Zimmern, ohne Dusche. Er erhält erst seit kurzer Zeit Physiotherapie (Strom und Krankengymnastik) in der „Kleinen Pyramide“. Zudem erhält er die notwendige Medikation. Mohamed leidet unter Muskelschwäche, kann nicht laufen. Um ihm einen Platz auf der Warteliste für Patenschaften zu ersparen, versucht Anja Wegener nun, einen Paten für Mohamed zu finden. Die Patenschaft umfasst monatlich 25 Euro, womit die Therapien, Medikation in der Kleinen Pyramide und Teile der Lebenshaltungskosten (später für Kosten der Schulbildung) abgedeckt werden. Die Paten erhalten regelmäßig einen Bericht über die Situation der Familie und können ihren Schützling jederzeit besuchen.

Bei meinen Besuchen und dem Schreiben der Berichte wurde umso mehr deutlich, in welcher Armut viele Familien leben. Sie müssen oftmals mit umgerechnet 50 bis 80 Euro im Monat auskommen. Immer wieder habe ich gefragt: „Wie schaffen die Familien das?“ Mir sind nur zu gut die Preise für Lebensmittel bekannt. Hinzu kommen Kosten für Strom und Wasser. Da bleibt es nicht aus, dass es zu Mängeln in Ernährung und guter Versorgung während der Schwangerschaft kommt, was schwere Folgen mit sich bringen kann.

Die Unterstützung der „Kleinen Pyramide“ ist mir ein Herzensprojekt und ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick in die so wertvolle Arbeit geben.

Verein lebt von Spenden Der Verein „Die kleine Pyramide“ lebt von Spenden und Patenschaften. Wenn Sie spenden möchten, bitte auf folgendes Konto: Die Kleine Pyramide, IBAN: DE59 5855 0130 0002 2666 90, Verwendungszweck: von der Ostsee zum Nil

Von Anja Wegener