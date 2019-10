„Sieht aus wie ein Tuschkasten“: Schuleingang in Proseken ist jetzt bunt

Proseken

Am Freitag soll die Gemeinde Gägelow bunter werden – Tausende Blumenzwiebel kommen dann in die Erde. Doch schon einen Tag vorher hat es eine farbige Überraschung im Ortsteil Proseken gegeben: Die Regionale Schule hat einen neuen Anstrich bekommen – auf Wunsch des kommissarischen Schulleiters. Ab sofort ist der Eingang nicht mehr wie bisher weinrot, sondern sticht jetzt in einem Mix aus auffälligem Blau, Rot und Gelb hervor. Auch das davorstehendes Holzgeländer ist Rot.

Gemeindevertreter Bernd Kolz (parteilos) hat dieser Anblick beim Vorbeifahren am Donnerstagmorgen ziemlich erstaunt. Denn: „Normalerweise hätte die Gemeindevertretung der neuen Gestaltung zustimmen müssen, doch sie ist gar nicht informiert werden“, erklärt Kolz und betont: Die Gemeinde sei der Schulträger. Außerdem gäbe es ein Farbkonzept für das Gebäude.

Malerfirma ist beauftragt worden

Auch Simone Oldenburg (Linke) ist von der neuen Farbkombination nicht besonders angetan. „Auf der einen Seite ist eine warme Farbe (Rot) zu sehen, auf der anderen eine kalte (Blau). Es fehlt noch eine lauwarme Farbe, dann wäre alles dabei“, sagt sie. Die bisherige Gestaltung sei aufeinander abgestimmt gewesen, unter anderem auf die Jalousien, die man außen herunterlassen könne. Jetzt sähe der Eingangsbereich aus, als wäre er in einen Tuschkasten gefallen beziehungsweise wie ein DDR-Kinderspielplatz, über den man früher immer noch mal rübergemalt habe. „Und für so etwas ist noch Geld für eine Malerfirma ausgegeben worden – das hätten die Schüler auch alleine hinbekommen“, ergänzt Simone Oldenburg. Ihr sage der neue Eingangsbereich überhaupt nicht zu. Aber wenn die Lehrer und Schüler anderer Meinung seien, dann soll es so sein.

Bürgermeister hat alleine zugestimmt

Ohne Zustimmung hat der Schulleiter das Malprojekt nicht umgesetzt, sondern er hat Bürgermeister Friedel Herms-Ferlemann ( CDU) um Erlaubnis gefragt. Und der hat Ja gesagt – ohne vorher die Gemeindevertreter zu fragen oder zu informieren. „Ich finde, es sieht gut aus“, sagt der Bürgermeister. Nicht alles müsse trist und einheitlich sein. Außerdem seien die Farben verwendet worden, die sich auch im Wappen der Gemeinde wiederbringen. „Dann hätte man das Wappen ja auch noch anbringen können“, entgegnet Simone Oldenburg.

Von Kerstin Schröder