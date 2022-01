Kostenlos bis 15:07 Uhr Silvester in Wismar: So lief der Jahreswechsel in der Hansestadt

Grauer Himmel, Nieselregen: Das hielt die Menschen nicht davon ab, am Silvestertag im Alten Hafen spazieren zu gehen. Unter ihnen zahlreiche Urlauber. Im kleinen Wintermarkt, dem Sternenwald, war es proppenvoll – mit Bildergalerie.