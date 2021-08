Gadebusch

Das Gadebuscher Simson-Treffen findet auch in diesem Jahr statt. Zwar verspätet am 4. September, statt bereits im Mai, dafür aber wieder mit allen bekannten Höhepunkten wie Ausfahrt, Tombola oder Fahrzeugbewertungen.

So sieht es das aktuelle Konzept der Mitglieder des Gadebuscher Simsonclubs vor. 2500 Menschen dürften demnach auf das Gelände im Gewerbegebiet an der Alten Industriestraße kommen, eine Ausfahrt wird mit allen Zweirad-Fans stattfinden dürfen.

60 Kilometer lange Ausfahrt geplant

„Bisher sehen die Regelungen und Inzidenzen gut aus. Deshalb planen wir einige Höhepunkte auf dem Gelände. Allerdings könnte sich das geplante Programm noch etwas ändern – je nachdem, was möglich ist“, erklärt Jörg Abraham, Chef des Simsonclubs und Hauptorganisator. Fest stehen allerdings der Termin und der Beginn. Ab 8.30 Uhr darf auf das Gelände von Abrahams Reinigungsdienst gefahren werden, die gut 60 Kilometer lange Ausfahrt beginnt um 10 Uhr.

„Nach dem Start in Gadebusch geht es über Pokrent und Neuendorf nach Krembz, Groß Salitz, Breesen nach Möllin“, sagt Fahrtenleiter Uwe Borchert. Am Mölliner Rauchhaus wird es dann wie im vergangenen Jahr einen Stopp geben, ehe es über die Bundesstraße 208 und eine Runde durch das Gadebuscher Neubaugebiet wieder zum Ausgangspunkt zurückgeht. 2020 hätten sie Stefanie Baack, der Betreibern des Rauchhauses, versprochen, noch einmal vorbeizuschauen, erzählt Borchert. „Das werden wir einhalten.“

Die Organisatoren Jörg Abraham, Uwe Borchert und Frank Fett (von links) zeigen den noch nicht ganz fertiggestellten Hauptpreis der Tombola. Quelle: Maik Freitag

Gegen 13 Uhr sollen die gut 1000 Zweiräder dann wieder auf dem Festplatz ankommen, wo dann das eigentliche Programm beginnt. Geplant sind eine Fahrzeugausstellung sowie Bewertung, ein Leistungsprüfstand und eine Tombola. Letztere hat es in diesem Jahr in sich. „Ich habe mit vielen Leuten Gespräche geführt, die uns ein Moped zur Verfügung stellen wollten. Alle haben am Ende abgesagt und so haben wir selbst eine nagelneue S51 zusammengeschraubt“, berichtet Jörg Abraham. Die rote Lackierung passt zu den roten Fußrasten und den roten Seitendeckeln. Alles blitzt in Chrom und schwarzem Lack. Mehr als 3000 Euro sind darin verbaut. „Wer dieses Moped gewinnt, kann sich glücklich schätzen“, sagt der Chef-Initiator.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob es ein Geschicklichkeitsfahren geben wird, kann erst kurz vor der Veranstaltung entschieden werden. Hierfür müssen die aktuellen Hygiene- und Sicherheitsregeln abgewartet werden. Fest steht jedoch, dass der Veranstalter mit einer maximalen Auslastung von 2500 Besuchern rechnet, nachdem beim vergangenen Treffen im September 2020 gerade einmal 500 Besucher zugelassen waren.

Von Maik Freitag