Grevesmühlen/Wismar

Peinliche Panne bei der für diesen Donnerstag geplanten Kreistagssitzung in Grevesmühlen. Weil Kreistagspräsident Klaus Becker (CDU), der die Sitzungen normalerweise leitet, kurzfristig erkrankt ist, hätten die beiden Stellvertreter Beatrix Bräunig (SPD) und/oder Michael Heinze (Die Linke) den Job übernehmen sollen. Doch wie die Kreisverwaltung zweieinhalb Stunden vor Beginn der Sitzung per Mail mitteilte, habe sich Beatrix Bräunig nicht in der Lage gesehen, die Leitung zu übernehmen.

Michael Heinze sei telefonisch nicht erreichbar gewesen – deshalb musste die Sitzung abgesagt werden. Die Entscheidung sei von Klaus Becker und Beatrix Bräunig, der ersten Stellvertreterin, gemeinsam getroffen worden. Die Tagesordnung sei aufgrund der zahlreichen Änderungsanträge so umfangreich gewesen, dass eine Einarbeitung nicht zu leisten gewesen sei, teilte Beatrix Bräunig über den Landkreis mit. Die Stellvertreter des Kreistagspräsidenten erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 450 Euro.

Landrätin Kerstin Weiss (links) mit Kreistagspräsident Klaus Becker (CDU) sowie seinen Stellvertretern Beatrix Bräunig (SPD) und Michael Heinze (Die Linke) unmittelbar nach der Wahl im Juni 2019 Quelle: Michael Prochnow

Versammlungsleiter hatte schon zugesagt

Das sorgt für Kopfschütteln und Frust bei den übrigen Fraktionen. „Ich kann das nicht ansatzweise nachvollziehen“, sagt Björn Griese, Fraktionschef der Linken. „Wenn eine Stellvertreterin sich nicht in der Lage sieht, eine Sitzung zu leiten, dann wirft das Fragen auf.“ Und selbst wenn die Stellvertreter beide nicht in der Lage sind, die Sitzung zu leiten, dann gibt die Geschäftsordnung es auch her, dass die Kreistagsmitglieder aus ihren Reihen einen Versammlungsleiter wählen. „Und das hätten wir getan.“

So wäre beispielsweise auch Christian Albeck für die Leitung infrage gekommen – und hätte den Job auch gemacht. „Ich wurde gefragt, natürlich hätte ich das gemacht. Vielleicht nicht ganz so souverän wie Klaus Becker, aber um die Sitzung durchzuführen, hätte es gereicht“, so der SPD-Fraktionschef, der bereits Kreistagspräsident war. Warum seine Fraktionskollegin Beatrix Bräunig die Sitzung nicht leiten konnte, vermag er nicht zu beurteilen. „Ich werde mit ihr sprechen und auch mit Klaus Becker, dann werden wir sehen, was die Gründe waren.“ Dass Michael Heinze telefonisch den ganzen Tag nicht zu erreichen ist, sieht er auch kritisch. „Das müssen wir aufarbeiten.“

CDU fordert personelle Konsequenzen

Personelle Konsequenzen sowohl bei der SPD und auch bei den Linken bei der Besetzung der Stellvertreterposten fordert CDU-Fraktionschef Thomas Grote. Denn: „Ich kann in keinster Weise nachvollziehen, dass die Sitzung abgesagt wurde. „Es gibt zwei Stellvertreter und auch die Möglichkeit, dass der Kreistag einen Versammlungsleiter bestimmt und deshalb keinen Grund, den Termin abzusagen.“ Die Begründung von Beatrix Bräunig akzeptiert er nicht. „Sie hatte genauso wie wir alle zwölf Tage Zeit, sich auf die Sitzung vorzubereiten.“

Simone Oldenburg (Die Linke): „Nach der Geschäftsordnung muss jeder in der Lage sein, die Sitzung zu führen. Dafür kann er natürlich an dem Abend juristische Unterstützung der Kreisverwaltung bekommen. Es gibt Dinge, die müssen schnell entschieden werden, wie die Art und Weise der Landratswahl. Jetzt verschieben sich solche wichtigen Entscheidungen wieder um mindestens eine Woche.“

René Domke, FDP-Fraktionsvorsitzender im Kreistag kündigte am Donnerstag eine rechtliche Überprüfung der ganzen Angelegenheit an. Er sieht einen eklatanten Verstoß gegen die Geschäftsordnung, denn nur der Kreistag hätte die Entscheidung über die Absage treffen können. Und: „Ich erwarte auch eine Stellungnahme der Stellvertreter des Präsidenten, warum der eine Stellvertreter einen ganzen Tag vor der Sitzung nicht erreichbar ist und die andere Stellvertreterin sich nicht in der Lage sieht, eine Sitzung zu leiten. Dann kann man sich in ein solches Amt eben auch nicht wählen lassen.“ Nun soll der Kreistag am kommenden Mittwoch, 24. Februar, stattfinden.

Von Michael Prochnow