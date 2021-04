So einsam und schön ist zurzeit die Insel Poel

Poel

Viele Urlauber würden gerne auf die Insel Poel reisen. Doch Touristen und auch Zweitwohnungsbesitzer müssen weiterhin zuhause bleiben. Dementsprechend leer ist es gerade auf Deutschlands siebtgrößter Insel. Nur wenige Tagesgäste aus Mecklenburg-Vorpommern sind dort unterwegs und haben die Strände, Orte und Häfen dann größenteils für sich. Vor der Corona-Pandemie ist das ein seltenes Erlebnis gewesen – mit dem anhaltenden Lockdown wird es langsam zur Gewohnheit, sogar in den bekannten Küstenörtchen Am Schwarzen Busch und Timmendorf. Der beliebteste Strand der Insel Poel ist der am Schwarzen Busch. Von dort aus kann man Wanderungen in Richtung Timmendorf oder Gollwitz unternehmen und die frische Ostseeluft genießen.

Zur Galerie Unterwegs auf Poel

Von ks