Wismar/Gallentin

„Ich komme aus Euskirchen, aber jetzt wohnen wir woanders“, beginnt Desiree zu erzählen. Zurückhaltend berichtet die Zehnjährige vom Juli, als Erft, Veybach und weitere kleine Bäche für massive Überflutungen in ihrem Heimatort Euskirchen gesorgt haben.

26 Menschen sind alleine in dem Kreis im Rheingebiet ums Leben gekommen, die Häuser ganzer Straßenstriche wurden zerstört. Auch das Haus, in dem Desiree mit ihrer Familie gewohnt hat, ist nicht mehr zu retten gewesen und muss abgerissen und entsorgt werden. Inklusive Klamotten, Kuscheltiere, Lieblingsbücher und Fotoalben.

Zwei Meter Wasser in der Wohnung

Desiree gehört zu den 22 Kindern und Jugendlichen aus dem Flutgebiet, die seit Freitag ihre Ferien in Wismar und Umgebung verbringen. Ein Reisebus hat die Neun- bis 13-Jährigen aus Euskirchen abgeholt und ins Ferienlager nach Gallentin gebracht. Von dort aus unternehmen sie Ausflüge nach Wismar und in die Region – zwei Wochen Ferien, die dank Spenden, Fördermittel und engagierter Menschen möglich gemacht werden.

Ins Leben gerufen haben das „Herzenscamp Flut“ Petra Held vom Wismarer IJGD-Büro, den internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten, und Martina Krimmling vom Wismarer Verein „Licht am Horizont“, die sich beide mit ihren Kontakten und pädagogischen Erfahrungen ergänzen.

Langsam erzählt Desiree weiter: „Bei uns in der Wohnung stand das Wasser zwei Meter hoch, es kam aus der Toilette, aus der Dusche, von überall.“

Gemeinsam Lachen und Spielen

„Es ist wichtig, dass die Kinder aus ihrer Situation raus kommen, dass sie Spiel, Spaß und Freude erleben und auch mal abgelenkt werden von den Sorgen und Problemen zu Hause“, weiß Martina Krimmling. Normalerweise kümmert sich der Verein um Wismarer Kinder aus schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen.

Martina Krimmling und Petra Held erzählen, wie bei den Kindern immer wieder Dinge hoch kommen. Wenn ein Mädchen stolz erzählt, dass sie bald zum Vorlesewettbewerb darf. Bis ihr auffällt, dass sie gar kein Buch mehr hat zum Vorlesen. Oder beim Wandern am Schweriner See, als eines der Kinder fragte, ob an so einem See auch Hochwasser kommen könnte. Betreuerin Petra Held musste erstmal schlucken und konnte das Kind beruhigen – alles gut, alles sicher.

Traumatisierte Kinder

Maria (10) erzählt vom Bach, der sonst ganz friedlich neben ihrem Haus vorbei fließt. Dann kam die Flut. Die Mama schleppte Sandsäcke und der Bruder versuchte ein Auto, was immer wieder gegen die Hauswand schepperte, weg zu drücken. Mayla (9) zeigt auf ihren Bauchnabel – so hoch stand das Wasser um sie herum.

Sie war gerade mit der Tante campen und musste aus dem Fenster aus dem Wohnwagen klettern, so sehr hat das Wasser gegen die Tür gedrückt. Welche Sorgen Kind(er) und Eltern in dem Moment jeweils umeinander hatten, lässt sich für Unbeteiligte kaum erahnen.

„Die Kinder sind zum Teil traumatisiert, sie haben alles verloren“, weiß Petra Held. Um so mehr freuen die Betreuerinnen und Betreuer sich nun über jedes Lachen, jede Unbeschwertheit auf dem Spielplatz oder abends beim Vorlesen der Gute-Nacht-Geschichten.

Professionelle Unterstützung

Das professionelle und pädagogisch geschulte Team um Petra Held und Martina Krimmling ist wichtig. Christel Uhde ist extra vom IJGD Hildesheim gekommen, um bei der Betreuung und Versorgung der Schützlinge zu helfen. Gemeinsam werden zum Beispiel auch Entspannungsübungen gemacht, die gegen Ängste und (Ein-) Schlafprobleme helfen können. „Das brauchen die Kinder jetzt“, kommentiert Petra Held und meint damit die Auszeit und auch die professionelle Hilfe.

Und auch die Eltern, die vertrauensvoll ihre Kinder in die Hände der unbekannten Wismarer Helfer gegeben haben, brauchen die Auszeit. „Wenn es bei euch mal so eine Flut gibt, kommen wir alle zum Helfen“, zitiert Petra Held einen Papa bei der Abreise in Euskirchen. Gegen Sorgen und Heimweh gibt es eine Eltern-Whats-App-Gruppe, die mit Bildern und Berichten für ein Lächeln zu Hause sorgt.

Einiges geplant

Und die Wismarer haben für ihre Schützlinge einiges geplant für die 14 Tage: Reiten, Segeln mit der Kogge, Bogenschießen, Wandern, Disco, Orgelführung, Livemusik und Lagerfeuer beispielsweise. Alles möglich dank Spenden. So konnten die Kinder beispielsweise am Montag in der Stadt shoppen gehen: Winderkleidung und auch Bücher für die Ferienlesezeit. Mittag gab es dank der engagierten Menschen vom Mittagstisch für Leib und Seele in der Nikolai-Kirche.

Helfen und Spenden Kontakt für Hilfen oder Spenden unter Petra Held, Internationale Jugendgemeinschaftsdienste LV MV e.V., Hinter dem Chor 13, 23966 Wismar, Telefon: 03841 222191, e-mail: feriencamp.mv@ijgd.de Wer das Camp finanziell unterstützen möchte, kann das über sein Sonderkonto beim Verein „Licht am Horizont e.V.“ machen: Verwendungszweck „Herzenscamp Flut“, IBAN: DE28 1406 1308 0004 0015 91, Volks-und Raifeisenbank e.G

„Über 4000 Euro sind zusammen gekommen“, dankt Martina Krimmling. Die Kosten sind noch nicht gedeckt, Spenden sind weiterhin willkommen. Aber es gibt auch Zufallsspender wie aus ihrem Urlaub im Sauerland, als sie einer Unternehmerfamilie dort vom Wismarer Projekt erzählte. „Die haben ein Bekleidungsgeschäft und schicken nun konkret Sachen, die gebraucht werden!“, dankt sie der Familie Melek mit dem Geschäft „Baby and Kids“ aus Korbach. Sie weiß, die Menschen wollen gerne helfen und spenden, aber eben nicht anonym an die großen Hilfsorganisationen, sondern lieber ganz konkret für konkrete Projekte wie das in Wismar.

Von Nicole Hollatz