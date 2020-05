Wismar

„Normalerweise sind wir mit nem Bollerwagen und ner großen Gruppe unterwegs“, erzählte Elvis (21) nach der Bierdusche mit Kumpel Tino (20) am Wismarer Marktplatz. Statt Bollerwagen war es dieses Jahr nur der Kasten Bier, allerdings auch nicht der erste, der mit vier Freunden und Abstand (zwischen den Freunden, nicht den Bieren!) geleert wurde.

Livemusik am Hafen

„Wir sind aber wohl echt die einzigen, die so unterwegs sind“, kommentierte Elvis. Am Hafen war mehr los. Musiker Mario Neumeister lockte mit seiner rockigen Stimme, Gitarre und Mundharmonika! Am Eiscafé „ Al Porto“ spielte er, die Menschen saßen auf dem Fußboden, in den umliegenden Cafés und auf der angedeuteten Stadtmauer und lauschten dem Stück Normalität.

Zur Galerie Bei dem tollen Wetter und trotz der Corona-Auflagen genossen viele den Herren- beziehungsweise Vatertag am Donnerstag. Die meisten mit Abstand und Rücksicht.

Erst Vater-, dann Herrentag !

Die Sitzplätze im Außenbereich der Restaurants und Cafés waren gut gefüllt. Manch ein Vater-Kind-Gespann war unterwegs. So wie Mario und Malte (7) aus Warin. Die beiden genossen die Eispause am Alten Hafen. „Erst Vatertag, dann heut Abend Herrentag für mich“, kommentierte der Papa.

Den beiden wurde einiges geboten. Vor dem Zollhaus standen alte Motorräder – Simsons, MZs und Jawas beispielsweise. Die gemeinsame Ausfahrt mit Treff am Wismarer Hafen hat seit Jahren Tradition. Sven Dienemann aus Palingen bei Lübeck hatte seine Simson S51 Enduro mit Flieder traditionell zum Herrentag geschmückt.

Motorradtreffen am Hafen

„In Grevesmühlen geht es los über Zierow und Beckerwitz“, erzählt er. Seit mindestens 10 Jahren gibt es die gemeinsame Ausfahrt zum Herrentag, natürlich immer ohne Alkohol und nicht nur zu Corona-Zeiten mit Mindestabstand! Nächstes Ziel nach der Pause am Wismarer Hafen: „Eis essen in Bobitz!“

Polizei meldet keine Vorfälle

Aus Sicht der Polizei ist der Herrentag in Wismar ruhig geblieben. „Wir haben immer den einen oder anderen Betrunkenen“, berichtet Dienstgruppenleiter Ben Niemeyer vom Wismarer Polizeihauptrevier. Bis zum späten Nachmittag habe es aber keine speziell den Herrentag betreffenenden Fälle gegeben. Auch das Polizeipräsidium Rostock, das auch den gesamten Landkreis Nordwestmecklenburg am Donnerstag im Blick hatte, meldete keine Vorfälle.

Zumindest im sozialen Netzwerk Twitter hatte sich das Polizeihauptrevier Wismar am Donnerstagnachmittag zu Wort gemeldet – allerdings im positiven Sinne. Sie wünschte allen einen friedlichen und entspannten Vatertag und erinnerte noch einmal an das aktuelle Kontakt- und Abstandsgebot.

Von Nicole Hollatz und Michaela Krohn