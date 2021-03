Wismar/Grevesmühlen

Wie geht es in Nordwestmecklenburgs Schulen und Kitas in der kommenden Woche weiter? Das Landesbildungsministerium hat die Schulleiter schriftlich über eine mögliche Lockerungen informiert.

Folgende Regelungen sollen ab Dienstag, dem 23.März, gelten, sofern die Inzidenz im Landkreis in den nächsten Tagen durchgehend unter dem Wert von 100 bleibt: Für die Klassenstufen 1 bis 6 gilt wieder Regelbetrieb im Präsenzunterricht mit Präsenzpflicht. Für die Abschlussklassen gilt Regelbetrieb im Präsenzunterricht mit Präsenzpflicht. Für alle anderen Klassenstufen in den allgemein bildenden Schulen und in den Berufsschulen soll ein Wechselunterricht stattfinden mit Präsenzpflicht an den Präsenztagen.

Sollte die Inzidenz in Nordwestmecklenburg bis zum 22. März erneut über 100 steigen, wird der Wechsel nicht stattfinden.

Ebenfalls unter der Voraussetzung, dass die Inzidenz im Landkreis weiterhin durchgehend unter 100 bleibt, kehrt die Kindertagesbetreuung analog zum Schulbetrieb ebenfalls am Dienstag dem 23. März in Stufe 3 des Stufenplans Kiat M-V vom 15. März 2021 zurück. Das bedeutet wieder Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Der Appell an Eltern, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen, ist nicht mehr in Kraft. Landrätin Kerstin Weiss (SPD) sagt dazu: „Die Kinder möchten in die Schule und Kita. Deshalb freue ich mich sehr über diese in Aussicht gestellte Lockerung und hoffe inständig, dass wir weiterhin unter 100 bleiben.“

Von OZ