Wismar

Die Zeit drängt, Wismar braucht eine neue Hochbrücke. Fakt ist allerdings: Der Bau einer neuen Brücke kann erst beginnen, wenn der Umbau der Poeler Straße erledigt ist. Bei parallel laufenden Arbeiten drohte Wismar ein Verkehrschaos – das will die Stadt unbedingt vermeiden. Genau diese Arbeiten in der Poeler Straße verzögern sich aber jetzt schon und werden mindestens ein Jahr länger dauern, als zunächst geplant. Aktueller Stand: Die Baumaßnahme soll dort frühestens 2022 beendet sein. Fakt ist aber auch: Die alte Hochbrücke ist marode und muss dringend ersetzt werden – und zwar spätestens Mitte der 2020er-Jahre. Das bestätigt auch die Projektgruppe für Großprojekte des Straßenbauamtes Schwerin, die für die Planung einer neuen Überführung in Wismar zuständig ist. Die hat nun ihren Abschlussbericht für die Vorplanungen vorgelegt – mit einigen klaren Aussagen.

Der Bericht

Auf mehr als 90 Seiten fasst die Projektgruppe ihre Untersuchungen zur Vorplanung zusammen. In dem Papier (liegt der OZ vor) wird detailliert deutlich, warum die sogenannte Variante 4 als Vorzugsvariante vom Land weiterverfolgt wird und andere nicht.

Bei der Untersuchung waren vor allem drei Hauptkriterien wichtig: Verkehr/Straßenplanung, Wirtschaftlichkeit und Umwelt. Zu Letzterem waren die Untersuchungen besonders umfangreich – allein sechs Ordner befassen sich nur damit. Dabei geht es unter anderem um die Wahrung der sogenannten Schutzgüter Wasser, Luft, Klima, Landschaft, menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen, Boden.

Der Erläuterungsbericht zur Vorplanung für den Hochbrückenersatzbau ist im Straßenbauamt Schwerin zugänglich. Die Projektgruppe Großprojekte erklärt darin, warum die Variante 4 – eine Seebrücke – für Wismar am günstigsten ist. Quelle: Michaela Krohn

Alle Varianten, bei denen zum Beispiel eine Vollsperrung der Brücke über den gesamten Bauzeitraum vorgesehen wäre, wurden als Varianten mit erheblich negativen Auswirkungen eingestuft und gelten somit als Ausschlusskriterium.

Auch die Varianten, bei denen eine Unterführung anstatt einer Brücke untersucht wurde, fallen heraus. Sie sind laut Bericht nicht nur zu aufwendig, sie sind vor allem auch zu teuer. Eine durchgezogene Unterführung würde demnach um die 29 Millionen Euro kosten. Alle anderen Varianten bewegen sich zwischen 20 und 23 Millionen Euro für die Baukosten.

Die Hochbrücke Die Hochbrücke in Wismar wurde 1970 erbaut und galt als die längste Spannbetonbrücke der DDR. Die Baukosten betrugen damals 15,7 Millionen DDR-Mark. Vor etwa 15 Jahren wurde die Brücke saniert. 2011 wurde dennoch der Schwerlastverkehr von ihr verbannt. Ein Ersatzbau ist unter anderem wegen des schlechten Untergrunds und Problemen mit der Statik nötig.

Auch Streckenführungen entlang oder nahe der alten Brücke, über die etwa 19 000 Fahrzeuge am Tag fahren, sowie Varianten mit einer Trassierung an der alten Rostocker Straße wurden wegen verkehrstechnischer oder umweltrechtlicher Gründe abgelehnt oder weil die Bauzeit einfach zu lang wäre.

Die Seebrücke – Variante 4

Im Variantenvergleich kommen laut Bericht des Straßenbauamtes nur zwei Möglichkeiten infrage – die beiden Seebrückenvarianten 3 und 4. Sie werden in den Punkten Verkehr/Straßenplanung und Umwelt als „günstige“ beziehungsweise „relativ günstige Varianten“ eingestuft. Im Punkt Wirtschaftlichkeit werden beide als „nachteilige“ beziehungsweise „neutrale Variante“ klassifiziert – wobei nur eine der anderen Varianten im Vergleich günstiger wäre, aber in anderen Punkten schlechter abschneidet. Auch die Verkehrsführung während der Bauzeit wird als günstig eingestuft.

Über das Gelände des Industriedenkmals „Wismaria“ und südlich der jetzigen Hochbrücke soll die neue Brücke verlaufen. Eine detaillierte Bauplanung folgt aber erst noch. Quelle: OZ

Variante 4 ist allerdings etwas kostengünstiger als Variante 3 und hat sich auch deswegen durchgesetzt. Stand 2017 würde eine neue Hochbrücke, so wie sie in der Vorplanung berechnet wurde, rund 21,7 Millionen Euro kosten. Zu erwarten ist allerdings, dass sich diese Kosten im Verlauf der weiteren Planung erhöhen.

Bei einer angenommenen Bauzeit von drei Jahren, müsste die Brücke für ein halbes Jahr komplett gesperrt werden.

Die Kritik

Die Arbeitsgruppe Baukultur hatte versucht, mit einem eigenen Vorschlag – einer Troglösung – eine Alternative zu einer neuen Hochbrücke zu bieten. Dieser wurde jedoch vor allem aus Kostengründen abgelehnt. Ein Kritikpunkt der Initiative ist der Umgang mit dem Industriedenkmal „ Wismaria“, das die Gruppe erhalten möchte.

Mit einer neuen Hochbrücke à la Variante 4 ist dies jedoch nicht möglich. Es müsse laut Bericht des Straßenbauamtes definitiv abgerissen werden. Dort heißt es: „Der deutlichste Unterschied zwischen den Varianten 3 und 4 zeigt sich hinsichtlich des Schutzgutes kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter. So wird durch die Variante 4 das Baudenkmal , Wismaria‘ überbaut.“ Dies wäre mit Variante 3 nicht nötig, da die einen noch größeren südlichen Bogen über den Mühlenteich vorsieht.

Das Wismaria-Gebäude würde bei dem von Land und Stadt favorisierten Neubau der Hochbrücke nach jetzigem Planungsstand abgerissen. Quelle: Heiko Hoffmann

Die „ Wismaria“ wird im Bericht zudem als eigener Konfliktschwerpunkt behandelt: „Das Denkmal befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Die Beseitigung des städtebaulichen Missstandes wäre im Sinne der Stadt. Das Konfliktpotenzial seitens des Denkmalschutzes wird aus diesem Grunde als mittel eingeschätzt“.

Von der AG Baukultur wurden außerdem immer wieder Bedenken hinsichtlich des Lärmschutzes bei einer neuen Hochbrücke geäußert. Laut Bericht müsste jedoch bei allen untersuchten zwölf Varianten ein Lärmschutz realisiert werden.

Auch wollte die Arbeitsgruppe, dass im Zuge der Planungen für eine neue Überführung auch ein Quartier am Mühlenteich entwickelt wird. Das Straßenbauamt weist allerdings darauf hin, solche Ideen zwar zu registrieren, jedoch nicht dafür zuständig zu sein.

Der nächste Schritt

Die Vorplanung für eine neue Hochbrücke ist nun abgeschlossen. Der nächste Schritt: die sogenannte Entwurfsplanung. Dafür wird vom Straßenbauamt Schwerin ein Planungsbüro beauftragt. Die Frist für die EU-weite Ausschreibung endet diesen Freitag.

Zudem sind weitere öffentliche Informationsveranstaltungen geplant. Der Prozess solle transparent bleiben, man wolle nichts verheimlichen, heißt es aus der Behörde.

Michaela Krohn