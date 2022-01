Wismar

„Wir dachten, in der Woche kommen jetzt nur ein paar wenige, denen das am Wochenende zu voll war!“, erzählt Svenja Preuss, Ex-Chefin vom Hotel Alter Speicher. Am vergangenen Wochenende kamen über 2000 Menschen zum Hotelflohmarkt, wo Tassen, Teller, Hotelhandtücher und vieles mehr verkauft wurde. Nun waren es über die Tage noch mal 600, 700 Menschen. „Es hat schon deutlich abgenommen, aber es ist immer noch sehr viel da!“, erzählt Svenja Preuss. Inzwischen sind auch Kleinmöbel wie Barhocker, kleine Tische oder besondere Dinge wie Kaminbesteck beispielsweise dazu gekommen. Am Freitag ist noch Flohmarkt, dann kommende Woche von Montag bis Freitag, jeweils von 12 bis 17 Uhr. „Was dann übrig bleibt, wird gespendet.“ Eine Rabattschlacht möchte Svenja Preuss nicht machen, dann lieber gleich spenden. Der Christliche Hilfsverein hat schon Decken und Kissen für die Flutopfer abgeholt. Ehrenamtler können sich per Mail an wismar@hotel-alter-speicher.de wenden und kurz beschreiben, wieso was wofür brauchen.

Von Nicole Hollatz