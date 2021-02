So geht es nach den Ferien in Nordwestmecklenburgs Kitas und Schulen weiter

Wismar

Die Schulen und Kitas sollen schrittweise wieder geöffnet werden, sofern es die Inzidenzen zulassen. Was bedeutet das für die Einrichtungen in Nordwestmecklenburg? Wie geht es nach Ende der Winterferien am 22. Februar weiter? Dann endet für Landkreise mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 die aktuelle Schutzphase im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Das heißt: Die Kitas werden ab Montag geöffnet. Und: Es wird vorerst nicht weiter an die Eltern appelliert, ihre Kinder zuhause zu betreuen. Wenn sie das trotzdem tun möchten, können sie das selbstverständlich machen.

Schulbetrieb weiter eingeschränkt

Anders verhält es sich bei den Schulen: Hier besteht erst ab einer stabilen Inzidenz unter 50 (zehn Tage in Folge) die Möglichkeit, zum Präsenzunterricht zurückzukehren. Das wäre frühestens ab Mittwoch, dem 24. Februar möglich. Nach derzeitigem Stand liegt die 7 Tages-Inzidenz im Landkreis Nordwestmecklenburg über 50. Damit kann diese Grenze schon rein rechnerisch bis zum 24. Februar nicht mehr unterschritten werden.

Nach den Winterferien geht es also so weiter: In Grundschulen wird weiterhin Notbetreuung angeboten für die Kinder, die nicht zuhause betreut werden können. In Klasse 5 und 6 besteht keine Präsenzpflicht – Schüler die zuhause lernen, erhalten Aufgabenpakete. Ab Klassenstufe 7 aufwärts gibt es weiterhin Distanzunterricht. Abschlussklassen der allgemein bildendenden und beruflichen Schulen finden zur Prüfungsvorbereitung im Präsenzunterricht statt.

Bleibt der Inzidenzwert in NWM irgendwann stabil unter 50, soll schrittweise für Schüler der Klassen 1 bis 6 wieder Präsenzunterricht angeboten werden. Das kann sich dann aber schnell wieder ändern: Sobald die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen wieder die 50 überschreitet, geht es sofort wieder zum Distanzunterricht zurück.

Unnötige Kontakte vermeiden

„Wir alle möchten, dass die Schulen bald wieder den Präsenzbetrieb aufnehmen können – im Interesse der Schülerinnen und Schüler, aber auch deren Eltern“, so Landrätin Kerstin Weiss: „Aber es hängt daran, dass wir als Landkreis stabil unter die Inzidenz von 50 kommen und dort auch bleiben. Das können wir nur erreichen, wenn sich die Menschen im privaten Bereich einschränken und unnötige Kontakte vermeiden. Dieser Appell gilt weiterhin. Die meisten Infektionen derzeit stammen aus dem privaten Bereich, in dem es viele mit den Regeln oft nicht zu genau nehmen oder diese komplett missachten.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ