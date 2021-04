So geht es nach den Osterferien in Nordwestmecklenburgs Schulen weiter

Wismar

Die Osterferien sind zu Ende – wie geht es am Donnerstag jetzt weiter? Laut aktueller Schul-Corona-Verordnung der Landesregierung soll der Schulbetrieb in allen Landkreisen an den beiden ersten Tagen nach den Osterferien (Donnerstag 8. und Freitag 9. April) so stattfinden, wie er am 26. März stattgefunden hat.

Das bedeutet für Nordwestmecklenburg einen Schulbetrieb nach den Regeln der „Stufe 2“ der Schulverordnung: In den Jahrgangsstufen 1 bis 6 sowie in den Abschlussklassen findet Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen statt.

Ab Jahrgangsstufe 7 findet Wechselunterricht statt. Dies gilt auch für die beruflichen Schulen.

Inzidenz wirkt sich nicht aus

Es gilt Präsenzpflicht für alle Jahrgangsstufen in allen Schularten in der jeweiligen Unterrichtsform (Präsenz-, Wechselunterricht an den Tagen in der Schule) – unter Beachtung der Regelungen des Hygieneplans.

Dementsprechend wirkt die Überschreitung des Inzidenzwertes von 100 in Nordwestmecklenburg ab dem 25. März nicht auf den Schulbetrieb an diesen beiden Tagen aus.

Ab Montag, dem 12. April, werden sich die Regeln wahrscheinlich ändern. Geplante Änderungen sollen in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.

Von OZ