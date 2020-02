Wismar

Voll im Gange sind die Arbeiten zum Abriss der alten Kaufhalle am Friedenshof. Damit verschwindet ein Schandfleck an der Erich-Weinert-Promenade, der traditionell bei Stadtteilgesprächen von Anwohnern kritisiert wurde.

Ein Penny-Einkaufsmarkt wird in etwas mehr als zwölf Monaten entstehen. Die Verkaufsfläche wird 800 Quadratmeter betragen. Geplant sind 65 Autostellplätze. Die Zufahrt erfolgt über die Hans-Grundig-Straße. Fußläufig ist der Discounter, der zur Rewe-Gruppe gehört, auch über die Erich-Weinert-Promenade angebunden. Die Baugenehmigung liegt vor.

Abriss bis Ende April fertig

Nachdem sich jahrelang nichts rührte, geht es jetzt Schlag auf Schlag. Mitarbeiter des Wismarer Abbruchunternehmens Baltas sind seit wenigen Tagen mit dem Abriss beschäftigt. Bis Mitte/Ende April sollen die Arbeiten erledigt sein. Ein Keller der früheren HO-Kaufhalle, später Markant, muss ebenfalls abgerissen und das Gelände aufbereitet werden.

Penny-Projektleiter Volker Schurich (l.), Maik Pankow, Bauleiter beim Abrissunternehmen Baltas, und Raimund Kraft vom BAB-Planungsbüro bereden vor Ort die nächsten Schritte. Quelle: Heiko Hoffmann

Nahtlos soll es mit dem Neubau des Supermarktes weitergehen. „Wir wollen Ostern 2021 öffnen“, sagt Penny-Projektleiter Volker Schurich. Da Ostern im nächsten Jahr auf Anfang April fällt, könnte die Eröffnung schon Ende März 2021 sein.

Rohbau bis Oktober

Volker Schurich hat in dieser Woche mit Vertretern des Abrissunternehmens, der Stadtwerke und des Büros für Architektur und Bauleitplanung (BAB) Wismar das weitere Vorgehen besprochen. Möglichst im Oktober soll der Rohbau stehen.

Die frühere Kaufhalle war auch deswegen solange ein Schandfleck, weil ein Rechtsstreit die Entwicklung verzögerte. Die Stadt wollte eigentlich keinen Supermarkt an der Stelle, verlor aber letztlich vor Gericht.

Holz, Putz, Glas: So soll der Penny-Markt aussehen. Quelle: Penny

Im Herbst vergangenen Jahres hatte Penny das Grundstück erworben. Der Discounter wird den Markt in Eigenregie bauen. „Es gibt mit allen Beteiligten gute Gespräche, es wird jetzt kontinuierlich vorangehen, der ganze Bereich wird aufgewertet“, ist Raimund Kraft vom BAB-Planungsbüro überzeugt. Gestalterisch wird der Markt eine Fassade aus Putz, Holz und Glas bekommen.

Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten befinden sich im Rewe-Markt im Hansecenter in der Philipp-Müller-Straße 44 und im EKZ an der Bürgermeister-Haupt-Straße. Der dortige schwarze Netto ist allerdings schon in die Jahre gekommen.

Penny betreibt in Wismar noch einen zweiten Markt am Wiesengrund (Bereich Poeler Straße). Der Discounter hatte im März 2018 im Gebäude, in dem sich früher Aldi befand, neu eröffnet, und dafür die Filiale an der Poeler Straße (hinter der Tankstelle) aufgegeben.

Umfeld wird aufgewertet

Fest steht, dass der Bereich zwischen Mehrzweckhalle und Erich-Weinert-Promenade auch mit dem neuen Penny aufgewertet wird. Weitere Veränderungen stehen an. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) hat aktuell die alte Mensa erworben und will dorthin ihren Unternehmenssitz verlagern. Wegen der Größe wird die Wobau einige Räumlichkeiten vermieten. Außerdem hegen viele Wismarer den Wunsch und die Hoffnung, dass dort weiterhin Veranstaltungen möglich sein werden. Die Wobau steht diesem Ansinnen positiv gegenüber und will das in der weiteren Planung prüfen. In der Sitzung der Bürgerschaft am Donnerstag war das ebenfalls ein Thema.

Bildergalerie: Die letzte Fotos vor dem Abriss

Zur Galerie Die alte Kaufhalle am Friedenshof wird abgerissen

Saniert wird gegenwärtig die Mehrzweckhalle. Zwar geht es vor allem um den Brandschutz und neue Lüftungstechnik, doch auch die Spielfläche wird in dem Zusammenhang erneuert. Vor einigen Jahren wurde bereits das frühere Lehrlingswohnheim der Werft für Wohnungen saniert.

Offen ist noch die Nutzung der Fläche, an der sich früher das Helene-Weigel-Gymnasium (jetzt Freifläche) und die alte Brecht-Schule befanden. Auf dem Grundstück der Brecht-Schule befinden sich Schulcontainer, in denen bis voraussichtlich Sommer 2021 die Schüler der Goethe-Schule unterrichtet werden. Danach will der Landkreis die Container übergangsweise für das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium nutzen, weil das GHG komplett saniert wird.

Mehr lesen können sie hier:

Über den Autor

Von Heiko Hoffmann