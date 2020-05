So hat sich die Arbeit der Sozialarbeiter in Wismar verändert

Wismar

Ihre Arbeit hat sich seit Beginn der Corona-Krise stark verändert: Die Sozialarbeiter des Sozialdienstes Katholischer Frauen ( SKF) in und um Wismar müssen zurzeit auf meisten Hausbesuche verzichten. Auch Angebote wie die Schülergruppe, das Familiencafé und der Elternkurs werden derzeit nicht angeboten. Mit kreativen Lösungen können sie aber einem Teil ihrer Arbeit dennoch nachgehen.

Auch das aus Spendengeldern finanzierte und für Ende März geplante Familienwochenende musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Diesem Höhepunkt haben die Familien lange entgegengefiebert und somit war die Enttäuschung bei den Eltern und Kindern groß. Birgit Lang, Leiterin des SkF teilt jedoch mit, dass das Familienwochenende auf jeden Fall nachgeholt werde.

Verein begleitet 75 Kinder in und um Wismar

Der Sozialdienst Katholischer Frauen betreut und begleitet aktuell 32 Familien mit 75 Kindern und Jugendlichen aus Wismar und dem Landkreis Nordwestmecklenburg. „Hausbesuche sind gar nicht mehr möglich“, berichtet Sozialpädagogin Anja Wegener.

Die Vorgabe werde konsequent eingehalten, denn in den Wohnungen der Klienten sei es oft nicht möglich, überhaupt den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Was aber möglich ist, ist sich draußen zu treffen. „Das war zu Beginn der Corona-Krise ganz schön kalt“, sagt Anja Wegener. Immerhin dauern Termine bei den Familien bis zu zwei Stunden. Im Alltag telefoniert sie zudem oft mit den Familien.

Sascha, Ronja und Kai Robert Dreßler besuchen den Tierpark in Wismar. Sie werden vom Sozialdienst Katholischer Frauen in Wismar betreut und freuen sich, wieder an die frische Luft gehen zu können. Quelle: Anja Wegener

Die Probleme, mit denen die Familien, die vom SkF betreut werden, kämpfen, sind vielfältig. „Viele haben Schwierigkeiten mit ihrer Erziehungskompetenz – zum Beispiel nach Trennungsgeschichten“, erklärt Sozialpädagogin Anja Wegener. Sie betreue aber auch Familien, bei denen die Eltern Behinderungen haben. „Viele machen das im Alltag ganz toll. Sie brauchen aber Hilfe“, erklärt sie.

Gespräche finden nur noch im Freien statt

Auch für die Mitarbeiterinnen des Vereins sind das Einhalten des Infektionsschutzgesetzes und der Bestimmungen der Bundesregierung bindend und herausfordernd. Findet sozialpädagogische Familienhilfe doch vorrangig in den Wohnungen der Familien statt. Kindeswohl, Schutz der Gesundheit der Familien und auch der Eigenschutz stünden täglich im Abwägungsprozess der Mitarbeiterinnen.

„Gespräche und Interaktionen finden weitestgehend im Freien statt. Ein großes Lob an unsere Familien, die sich gut auf die bestehenden Einschränkungen und Veränderungen einlassen konnten. Auch wenn unsere Arbeit nun etwas anders läuft, spüren wir natürlich, wie notwendig unsere persönlichen Kontakte in den Familien sind“, sagt Anja Wegener. Ihre Arbeit beruhe schließlich auf Beziehung und Vertrauen. „Und so sind wir auch in diesen besonderen Wochen eine beständige Konstante.“

Verein hilft und spendiert Tierparkbesuch für Familien

Dankbar seien die Mitarbeiterinnen des SKF zudem den vielen ehrenamtlichen Helfern und Vereinsmitgliedern, die fleißig Masken genäht haben. Britta Fust habe zum Beispiel unkompliziert über den Wismarer Stoffhändel Worawo Masken besorgt, die kostenlos an die Familien weitergegeben werden konnten. Auch der Verein „Licht am Horizont“ half finanziell aus und ermöglichte einen Besuch im Tierpark.

„Das Angebot kam genau im richtigen Moment“, berichtet SKF-Mitarbeiterin Anja Wegener. Viele Familien hätten zuvor Probleme damit gehabt, sich auf die neue Situation einzustellen – den ganzen Tag mit den Kindern zu Hause zu sein, mit ihnen viele Schulaufgaben zu erledigen. Familien, die einen Garten haben, hätten es noch gut gehabt. „Zum Glück haben die Spielplätze jetzt wieder geöffnet“, betont Anja Wegener. Eine Erleichterung für viele Eltern und Kinder.

Von Michaela Krohn