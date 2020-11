Wismar

Kalte zwei Grad, dazu ein dünner Nebelschleier. In zehn Minuten soll es losgehen. Die Feuerwehr ist noch nicht da, aber die Polizeibeamten. Sie sperren gleich eine viel befahrene Straße ab – den Hoher Damm in Wismar.

Dort ist in den vergangenen Jahren eine Nordmanntanne gewachsen – zwölf Meter hoch, schön gerade, mit großen, dicken Nadeln. Nun kommt sie weg, um in der Vorweihnachtszeit den Marktplatz zu schmücken.

Ladekran hebt Baum in die Luft

Markus Gluth (37) hat die Tanne vor mehr als 20 Jahren gepflanzt. Quelle: Kerstin Schröder

Gepflanzt hat den Baum Markus Gluth. Der 37-Jährige ist auf dem Grundstück aufgewachsen, heute gehört es ihm. Die Tanne steht fast direkt an der Straße zusammen mit einigen anderen Nadelbäumen. Der Wismarer wartet mit den Polizisten auf die Feuerwehr und den Lkw, der den Baum transportieren soll. Gegen 9:30 Uhr ist es soweit. Ein roter Einsatzwagen fährt vor, ein Mann klettert in den Korb und fährt damit hoch zur Tannenspitze. Dort befestigt er den Haken des Lkw-Ladekrans, mit dem der grüne Riese problemlos in die Luft gehoben werden kann.

Zeichen des Zusammenhalts

Bevor es aber soweit ist, werden noch die untersten Äste abgesägt. Einige Nachbarn sind gekommen, um zuzuschauen. Markus Gluth erinnert sich, dass er den Baum vor mehr als 20 Jahren selber gepflanzt hat. „Als Weihnachtsbaum“, erzählt er. Nun gibt er ihn her, als Zeichen des Zusammenhalts im tristen Corona-Jahr.

Anfang November hat die Stadtverwaltung die Wismarer aufgerufen, sich zu melden, wenn sie einen passenden Baum für den Marktplatz hätten. Mehrere Tannen sind angeboten worden, berichtet Mitarbeiter Mike Engelberg. Markus Gluth sei aber nicht unter den Bewerbern gewesen. Seinen Baum hat Mike Engelberg entdeckt, als er sich ein anderes Exemplar anschaute. „Ich fand den Baum schön, habe daraufhin den Besitzer angesprochen und eine Zusage bekommen“, erzählt er.

Lesen Sie auch

Nordmanntanne ist 22 Jahre alt

„Ich wollte die Tanne irgendwann sowieso für den Weihnachtsmarkt spenden“, sagt Markus Gluth. Einen Weihnachtsmarkt gibt es wegen der Corona-Pandemie diesmal nicht. „Aber der Baum könnte ein Symbol der Hoffnung sein, dass alles hoffentlich bald besser wird“, betont er.

Auch sein Vater Heinz ist beim Abholen der Tanne dabei. Als die erfolgreich auf dem Lkw liegt, zählt er die Jahresringe am Baumstumpf. „22 sind es“, sagt Heinz Gluth. Dann fährt er schnell zum Marktplatz. Dort geht die Aktion weiter. Mit dem Ladekran wird die Tanne auf ihren angestammten Platz gestellt – wenige Meter vom Rathauseingang entfernt. Dort befindet sich ein Loch in den Pflastersteinen. Mit Holzstücken, die um den Stamm herum hineingeklopft werden, ist der Gigant gegen elf Uhr fest verankert. Jetzt fehlt nur noch der Tannenbaum-Schmuck. Der kommt am Freitag.

Tannengrün für den Balkon

Markus Gluth ist mit dem Ergebnis zufrieden. „Der passt gut hierher“, sagt er. Das findet auch Heiderose Müller. Sie ist zufällig vorbeigekommen und fragt nach Tannengrün zum Mitnehmen. Einige Äste liegen am Boden, sie sind auf dem Marktplatz entfernt worden. Die Wismarerin hat Glück und erzählt, was sie damit vorhat: „Ich stelle die Zweige in eine Vase auf den Balkon.“

Feuerwehrmänner befestigen auf der Spitze der Wasserkunst einen Weihnachtsstern. Quelle: Kerstin Schröder

Der Einsatz der Berufsfeuerwehr ist noch nicht zu Ende. Sie rollt mit dem Einsatzwagen weiter zur Wasserkunst ans andere Ende des Marktplatzes. Das historische Gebäude soll zum ersten Mal mit einem Weihnachtsstern geschmückt werden. „Mal sehen, ob das klappt“, sagt der Einsatzleiter und schaut nach oben zur Spitze. Dort versuchen zwei seiner Männer, den weißen Stern zu befestigen. Nach einigen Minuten ist es geschafft.

Zweiter Baum in der Kirche

Mike Engelberg ist derweil schon wieder unterwegs. Er holt einen weiteren Baum ab – ebenfalls aus dem Stadtgebiet. Er ist für die Georgen-Kirche gedacht. Auch dort wird jedes Jahr ein Weihnachtsbaum für die Besucher aufgestellt.

Von Kerstin Schröder