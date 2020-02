So ist die Sturmflut in Wismar verlaufen

Wismar

Entwarnung in Wismar: Die für in der Nacht zu Mittwoch befürchtete Sturmflut ist nicht so schlimm verlaufen wie das Hochwasser im vergangenen Jahr als der gesamte Hafenbereich überflutet war. Größere Überschwemmungen hat es diesmal nicht gegeben. Im Bereich des Alten Hafens, wo sich das Hochwasser immer zuerst ausbreitet, ist das Wasser nur bis an die obere Kante der Kaimauer angestiegen. Dort sind dann die Wellen ein wenig herübergeschwappt. Ein Teil der Kreuzung am Schiffbauerdamm wurde überschwemmt, ein wenig auch der angrenzende Parkplatz.

In der Altstadt sind im Bereich des roten Gewölbes, einem bekannten historischen Fachhaus, zur Sicherheit Sandsäcken aufgeschichtet worden, um ein größerer Überflutungen durch den angrenzenden Graben zu verhindern. Doch dazu kam es nicht.

Zur Galerie Bilder vom Hochwasser in Wismar

Mehr Infos:

Polizeiauto geht in Wismar baden

Wissenschaftler befürchten weitere schlimme Sturmfluten für Wismar

Hochwasser-Warnung für Wismar: Hansestadt bereitet sich auf Extrem-Pegel vor

Hochwasser-Prognose für MV: Diesen Stadtteilen in Wismar droht Überflutung

Alles zur Sturmflut in MV in der Nacht zu Mittwoch

Von Kerstin Schröder