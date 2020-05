So ist es zu Pfingsten auf der Insel Poel

Timmendorf/Am Schwarzen Busch

Schon an den Parkplätzen sieht man – die Urlauber sind wieder auf der Insel Poel. An den Stränden tummeln sich viele Sonnenanbeter und Familien, die an der frischen Luft Ball spielen oder einfach nur hinaus aufs Meer schauen möchten. Auch Radler sind jede Menge unterwegs, um die Insel ohne Auto zu erkunden. Das ist gut möglich – sie ist nur 36 Quadratkilometer groß.

Lange Schlangen gibt es an den Fischbrötchen-Kuttern in den Häfen von Timmendorf und Kirchdorf. Viele Strandkörbe sind Am Schwarzen belegt, im dortigen Park schlendern Spaziergänger und können sich einen kleinen Snack am Imbiss oder in den Restaurants.

Von Kerstin Schröder