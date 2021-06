Wismar

Das Plong und Klirr – Metall auf Holz und Metall auf Metall – ist weithin zwischen den Betonklötzen am Friedenshof zu hören. Dazu ein paar Fluche, Kampfschreie und heiser geschriene Anweisungen. Der trockene Staub wirbelt auf, wenn „Hildeswini“ alias Norman Ullerich zum Angriff übergeht. Da stecken Masse und Kraft hinter!

Jede(r) gegen jede(n)

Was für ein Anblick! Wer darauf nicht gefasst ist, reibt sich aus dem Fenster guckend die Augen. Menschen wie aus einer anderen Zeit gehen da teils schwer bewaffnet und in den Klamotten aus der Wikingerzeit aufeinander los. Kein Fall für die Polizei, auch wenn Anwohner die mitunter schon besorgt angerufen haben. „Die kennen uns schon und wissen, was los ist“, kommentiert „Ewi“ alias Johannes Ewert. Er ist einer der Trainer der Wismar-Warriors, der Wikingerkampfgruppe.

Auf einer Wiese zwischen den Blöcken – immer einer anderen – trainieren die Hobbywikinger und Kämpfer ihren ungewöhnlichen Sport. Das Ziel: eine gute Show abliefern und dabei möglichst alle wichtigen Knochen heil lassen. Beim Gegner und bei sich selbst.

„Zirkel, ohne Ehre!“, schreit „Ewi“ seinen Männern (und den zwei Frauen in der Gruppe) zu. Die stöhnen längst. Es ist kochend heiß unter den Helmen, den Kettenhauben, Lederhandschuhen, dem dick gefütterten Gambeson und der teils modernen Schutzausrüstung.

Standardsprüche wie „Wikinger im eigenen Saft“ oder „In fünf Minuten bin ich gar!“ lassen auch beim 1000. Mal noch grinsen. Gerade jetzt, nachdem das Training so lange ruhen musste, nachdem wohl auch die zweite Saison mit Mittelaltermärkten und Showkämpfen wegen der Corona-Auflagen oder Planungsunsicherheit ausfällt. Es juckt ihnen allen in den Fingern!

„Ich bin tot!“

Und dann wieder dieses Plong und Klirr, dazwischen das laute Mitzählen von eins bis drei. Wer drei Trefferpunkte hat, ist raus. Und das geht schnell, wenn jemand von hinten kommt und zuschlägt und beim Kampf „ohne Ehre“ jeder gegen jeden jederzeit antreten darf. Mit einem Plong trifft die große Axt den Helm. Mit einem Wusch geht sie in den Deckungsfehler zwischen Schild und Körper. Wenn das Schwert von hinten den Gambeson touchiert, macht es im Idealfall keine Geräusche, alles andere gibt erfahrungsgemäß blaue Flecke.

Zur Galerie Was für ein Anblick – vorne die kämpfenden Wikinger, dahinter die Friedenshofblöcke. Die Wismar-Warriors trainieren dort regelmäßig. Wir waren beim ersten Training nach der Corona-Pause dabei.

„Ich bin tot!“, ruft Judith Braun, eine der zwei Frauen in der Kampfgruppe. Die 34-Jährige kommt extra immer aus Mölln zum Training nach Wismar. „Zum Auspowern“, sagt sie und nimmt schweißüberströmt den Helm ab. Den „Gambi“ lässt sie an. „Sonst mag man den nach der Pause nicht mehr anziehen, so durch wie der ist“, lacht sie. Sie kann lachen – tot wie nach einem echten Kampf mit dem Schwert oder der Axt zu Zeiten der Wikinger ist sie natürlich nicht.

Der Montag danach

Denn genau das lernen die Kämpfer: Ausholen, abbremsen, treffen, ohne dass es Verletzungen gibt. Einstudiert im Sinne einer Choreografie wie bei Stuntmen sind die Kämpfe nicht. Die Waffen müssen bestimmte Kriterien für den Schaukampf erfüllen. Mit solch einer Axt bekommt man kein Holz klein!

„Wir haben alle einen Montag danach“, liefert Norman Ullerich lachend die Begründung. Der 43-Jährige arbeitet sonst als IT-Administrator. Das Kampftraining ist für ihn der Ausgleich zum Arbeitsalltag und zum Runterkommen. Seit sechs Jahren ist der dabei. Seine Ausrüstung wiegt gut 20 Kilogramm. Das Schild wiegt 8,5 Kilo, sein Gambeson, die dick gefütterte Jacke, wiegt 4,5 Kilo. „Jetzt bestimmt zwei Kilo mehr“, macht der Kämpfer lachend auf die hohe Verdunstungsfeuchtigkeit aufmerksam. Ob die Wikinger schon mit solchen biologischen Waffen gekämpft haben?

Schwer gerüstet

Die zwei Stunden Extremsport unter der sengenden Hitze sind nicht ohne, aber wichtig. Die meisten Mittelaltermärkte finden im Sommer statt. Dann kämpfen sie zwei- oder dreimal täglich, eine halbe Stunde. Bei 30 Grad in der prallen Sonne, wenn auf den Helmen Spiegeleier gebraten werden könnten. Da helfen nur viel Wasser und eine gute Kondition.

Allein Normans Helm bringt 3,5 Kilo auf die Waage. Im Frühmittelalter, zur Zeit der Wikinger, trugen nur wirklich reiche und damit wenige Kämpfer solch einen Helm. 1000 Jahre später ist er zwar immer noch teuer wie das ganze Hobby, aber Pflicht zum Schutz vor Kopftreffern, die auch mit stumpfen Waffen mehr als nur Kopfschmerzen bereiten.

„Wir versuchen, so authentisch wie möglich zu sein“, erklärt „Ewi“, der im echten Leben als Hausmeister arbeitet. Die moderne Schutzkleidung verschwindet bei den Schaukämpfen auf den Mittelaltermärkten unter der entsprechend historisch korrekten Kleidung. Männer wie „Wiggi“ alias Stefan Wigbrand (44) passen auf. Er hat als Archäologe schon bei Ausgrabungen in Wismar mitgemacht, nun ist er angehender Pädagoge. Da sorgt so ein Hobby schon für einen gewissen „Coolnessfaktor“. Mitkämpfen oder Kontakt für Buchungen: HerrEwert@gmail.com

Von Nicole Hollatz