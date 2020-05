Wismar

Es hat gedauert, bis aus der ersten Idee ein fertiges Lied wurde. Sascha Herchenbach, gebürtiger Wismarer und nun als Musiker in Hamburg lebend und arbeitend, hatte vor sechs Jahren die Idee, dem verunglückten Michael Schumacher und allen anderen Menschen in ähnlichen Lebenssituationen ein Lied zu widmen.

Lied ist fertig produziert

Inzwischen ist der Song „Born to Fight“ – geboren, um zu kämpfen – fertig. „Nur leider hat es zum Musikvideo nicht gereicht“, erzählt er. Im März sollten die Dreharbeiten dafür beginnen. Corona machte einen Strich durch die Pläne.

Und inspirierte gleichzeitig dazu, das Lied weiterzudenken. „Durch die weltweite Situation möchten wir mit dem Lied den Menschen Hoffnung und Lebensmut machen und Danke sagen“, berichtet Sascha Herchenbach. Dank Internet will er so viele Menschen wie nur möglich ins Musikvideo mit seiner wichtigen Botschaft integrieren.

Alles ehrenamtlich

Weiter: „Durch das Video wollen wir uns gegenseitig unterstützen, und alle, egal ob Tänzer, Sänger, Bäcker, Arzt oder Müllmann, zusammenbringen. Es ist jetzt so wichtig, für einander da zu sein.“

Bisher haben gut 100 Menschen an der Produktion des Liedes mitgewirkt – alle ehrenamtlich. Sascha Herchenbach: „Der Song ist zwar durch Schumi inspiriert, aber logischerweise allen gewidmet, die zum Kämpfen geboren sind, sich für ihre Träume einsetzen oder sich für andere starkmachen. Ein Thema, das jetzt genau in die Zeit passt.“

Zum Kämpfen geboren

Im Lied heißt es: „It’s your hardest fight! It’s a long way that you walk alone through the darkest night to reach the light. You are the one who’s born to fight!“ Übersetzt: „Es ist dein härtester Kampf und gleichzeitig ein langer Weg, den du allein durch die finstere Nacht auf dich nimmst, um wieder das Licht des Tages zu erblicken. Doch du bist es, der/die zum Kämpfen geboren ist!“

Sascha Herchenbach engagiert sich als Musiker beispielsweise für Menschen im Wachkoma, Waisenkinder und psychisch Kranke. So hofft er, mit „Born to Fight“ etwas zu bewegen und zu helfen, dazu den Menschen Danke zu sagen, die sich für ihre Mitmenschen jeden Tag starkmachen.

Lied soll Hoffnung und Kraft spenden

Herchenbach: „Das Lied soll Kraft schenken sowie Hoffnung und Lebensmut machen, egal wie schlimm die Situation gerade ist. Und die ist für viele derzeit schwer. Doch in uns stecken mehr Kräfte, als wir denken! Auch wenn „physical distance“ besteht, halten wir zusammen, sind gemeinsam stark füreinander.“

Jeder kann mitmachen und seine Geschichte in einer kurzen Videosequenz als „Selfie“ zeigen: „Egal ob Bäcker, Truckfahrer, Lieferservice, Postbote, Apothekerin, Musiker, Tänzerin, Yogi, Arzt, Reinigungskraft, Security oder Priester. Zeigt uns, was euch menschlich oder beruflich ausmacht.

Zehn Sekunden quer

Sascha Herchenbach hofft auf herzliches, authentisches und kreatives Bildmaterial mit „Situationen aus dem jetzigen Alltag“. Jeder kann 10 Sekunden im Querformat – (Qualität HD oder 4k, Format 16:9) abliefern. „Dieser Megasong ist unser absolutes Herzensprojekt“, so Sascha Herchenbach. So soll auch das Video werden. „Bei Interesse erwähnen wir eure Firma oder euren Verein namentlich“, erklärt er weiter den Unterstützungsgedanken.

Sascha Herchenbach hofft nun auch auf weitere Unterstützer: Sponsoren, Investoren, Fans und mehr, die das Projekt ideell und finanziell vorantreiben.

So kann man beim Musikvideo mitmachen Das Video soll maximal 10 Sekunden lang sein und die Menschen in Aktion zeigen, beispielsweise beim Arbeiten in der jetzigen Zeit. Sobald das Musikvideo fertig ist, wird das Lied auf allen bekannten Download-Portalen und das Musikvideo auf Youtube, Facebook, Instagram und Co. abrufbar sein. Sascha Herchenbach: „Das Release-Benefiz-Event, bei dem in einem Kino das Musikvideo präsentiert und der Song mit Chor und Band gespielt werden, ist zwar geplant, müssen wir aber leider auf unbestimmte Zeit verschieben.“ Die Videoschnipsel können zum Beispiel über Transferdienste an myvideo@borntofight.org geschickt werden. Infos zu Sascha Herchenbach unter www.saschaherchenbach.de

Von Nicole Hollatz