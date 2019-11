Mit rockiger Livemusik quer durch Wismar

Wismar

Die Bässe aus dem „Weinberg“ waren bis auf die Straße zu hören. Also rein da! Die Gute-Laune-Musik der Band „The Sunbeams“ aus Berlin sorgte für leere Sitzplätze und kein Durchkommen im alten Gemäuer. Der Schlagzeuger spielte auf der Treppenstufe, Gitarrist und Bassist links und rechts daneben. Und die Gäste: tanzten davor.

Nein, alle 12 Kneipen schafft nicht mal die Ostsee-Zeitung! Besonders nicht, wenn zwischendurch so gute Bands dazu einladen, Fotoapparat und Schreibblock weg zu stecken und die Mucke zu genießen!

Keine Experimente!

Das ist typisch Honky Tonk, egal in welcher Stadt. Tanzbare Musik, in erster Linie gecoverte Klassiker der verschiedensten Stilrichtungen, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist – keine musikalischen Experimente. Aber immer Musiker, die so richtig Spaß haben an ihrer Musik und der Nähe zum Publikum.

„Wir dürfen ja nur 45 Minuten, dann ist Pause!“, kommentierte Victor „SlideVic“ Schiel von den „Stormbirds“ immer wieder als „Rausschmeißer“ und Entschuldigung für den Stimmungsabbruch. Die vier Musiker spielen seit Jahren zum Kneipenfestival in der „Alten Löwenapotheke“. Da war es dank des „Piratenblues“ so voll, dass die Musiker aus dem Bier der Gäste hätten trinken können.

Quer durch Wismar

Und nach den 45 Minuten Piratenblues? Auf zum nächsten Spielort, immerhin lockten zwölf Bands an zwölf verschiedenen Orten. „Zum Glück war es nicht so kalt und hat auch nicht geregnet“, dankte Lutz Fuge vom Leipziger Unternehmen Blues Agency, das seit Jahren die lange Kneipennacht in zahlreichen Städten organisiert.

Mit der zeitgleichen Zwangspause ist immer ein gewisser Wechsel. Alle zwölf Bands sind in den fünf Stunden eh nicht zu schaffen. Beispielsweise auch, weil mit Pech wie vor dem Hotel & Restaurant Wismar in der Breiten Straße kein Reinkommen ist wegen Überfüllung. Die beschlagenen Fenster versprachen von außen gute Stimmung.

Alles nah beieinander

Aber zum Glück sind die Wege kurz in Wismar. Im Hotel Alter Speicher gegenüber spielten die Rostocker Musiker „4Fun“ und sorgten über zwei Etagen für genau das: viel Spaß. Was für klasse Stimmen trotz der jugendlichen Musiker! Coversongs wie Westernhagens „Sexy“ wirkten authentisch und ließen die Fans mitsingen.

Und dann: bisschen Platz im Hotel Wismar bei „Upbeat“, auch wenn die Band vor Menschenmassen kaum zu sehen war. „Wir sind jedes Jahr beim Honky Tonk“, erzählte Eddi Janssen über die Musik hinweg beim Anstoßen mit seinen Kumpels Thomas Lentzsch und Mathias Lau. „Aber normalerweise sind wir zu viert unterwegs, Frank konnte nicht und wir vermissen ihn nun.“ Nächstes Jahr gibt es wieder eine Chance.

Seit 17 Jahren in Wismar

Denn das Kneipentour-Musikkonzept kommt an, jedes Jahr und seit 17 Jahren in Wismar. Erkennungszeichen ist der blaue Flyer mit dem Stadtplan, wo wer was spielt. So waren entsprechende Menschentrauben in den Straßen unterwegs. Mit Glück trafen sie sogar die „Band von Letztens“, mit rosarotem Kontrabass und nicht jugendfreien Texten direkt vor Karstadt, Samstagnacht 22 Uhr.

„Endlich mal was Eigenes!“, kommentierte Lars Piegholdt aus Demmin, der sich jedes Jahr mit Freunden zum Wismarer Honky Tonk verabredet. Er kaufte sich gleich eine CD, fotografierte die Kontaktnummer auf dem rosaroten Kontrabass und will die Musiker nach Demmin locken.

Von Nicole Hollatz