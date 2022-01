Wismar

„Es gibt tolle, engagierte Mädchen und Frauen, die möchten wir kennen lernen“, sagt Heidi Wollensak. Sie ist Teil des Zonta-Netzwerks. Das ist ein Serviceclub berufstätiger Frauen in Führungspositionen weltweit, die sich für eine nachhaltig gerechtere Welt für Mädchen und Frauen engagieren. Auch in Wismar ist Zonta vertreten, Heidi Wollensak ist hier die Präsidentin. Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen sucht sie nun junge Frauen, die sich ehrenamtlich in der Region engagieren – und zwar so sehr, dass sie einen Preis verdient haben. 2021 hat ihn die Wismarerin Ronja-Marie Strautz (19) erhalten für ihr lokales, nationales und internationales Engagement in der Denkmalpflege. Nun wird ihre Preisträger-Nachfolgerin gesucht. Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2022.

Der „Young Women in Public Affairs Award“ ist ein internationaler Wettbewerb für Mädchen und junge Frauen. Der „Zonta Club of Wismar Area“ schreibt den Preis zum sechsten Mal aus und hofft auf eine rege Beteiligung.

Engagierte junge Wismarerinnen

Der Preis solle die Mädchen und jungen Frauen aber auch motivieren, sich mit der Stellung der Frau in der Welt auseinanderzusetzen und sie ermutigen, weiterhin ehrenamtlich tätig zu bleiben und eine verantwortliche Stellung im öffentlichen Leben anzustreben. Heidi Wollensak weiter: „Mädchen und Frauen haben in unserer Gesellschaft noch lange nicht den Platz, der ihnen gebührt. Sie kämpfen immer noch um Gleichstellung im Beruf, in der Familie und der Politik. Dafür müssen Mädchen und Frauen selbstbewusst und stark sein, das möchte Zonta International mit diesem Preis fördern.“

Bewerben können sich Schülerinnen, Auszubildende, Berufstätige, Teilnehmerinnen eines Freiwilligendienstes, Studentinnen oder jobbende Mädchen oder junge Frauen, die sich für die Gemeinschaft im Rahmen ihrer Ausbildung oder Arbeit engagieren oder auch sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten für die Allgemeinheit ausüben und in diesen führend oder organisierend tätig sind. Voraussetzung ist, dass die Bewerberinnen am 1. April 2022 zwischen 16 und 19 Jahren alt sind.

Internationales Netzwerk

„Wir zeichnen junge Frauen aus, die sich ihrer Rolle bewusst sind und sich über den normalen Alltag hinaus ehrenamtlich engagieren“, erklärt Heidi Wollensak. Die Preisträgerinnen haben die Chance, vom weltweiten Zonta-Netzwerk zu profitieren und Kontakte zu Frauen in Führungspositionen zu knüpfen – fördern und fordern. Kontakte für Praktika oder Auslandsaufenthalte können geknüpft werden. Die Wismarer Gewinnerin nimmt am Wettbewerb auf nächst höherer Ebene teil, da winkt ein Preisgeld in Höhe von 1500 US-Dollar. Alle Bewerbungsunterlagen findet man unter www.zonta-wismar.org, Link Projekte und Förderpreise.

Von Nicole Hollatz