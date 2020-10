So machen zwei Wismarer Werbung für legale Graffiti-Kunst

Wismar

Kalter Wind weht über den Bürgerpark. Da frieren selbst die Finger von Christian Pursch. Der Graffiti-Künstler ist es gewohnt, draußen zu arbeiten. Zurzeit macht er das auch an der Wismarer Reithalle. Die verschönert er zusammen mit Thanh Nguyen Tat. Viele Sprühdosen haben sie deshalb dabei. Ihre Leinwand, die Hausfassade, ist rund 70 Quadratmeter groß und bereits ziemlich bunt. Ein Schwedenkopf, das Wassertor, Möwen und die Poeler Kogge sind darauf zu sehen – so als würden sie auf Wellen schwimmen.

Künstlernamen verewigt

Genauso bunt wie die Fassade sind die Hände von Thanh Nguyen Tat. Blaue und orange Punkte sind auf seinen Fingern verteilt. Der Wismarer arbeitet gerade an seinem Künstlernamen „Zycl1“. Auch ihn und den von Christian Pursch – Teml – darf er neben den Sehenswürdigkeiten der Stadt auf der Reithalle verewigen. Der Designer kann aus beruflichen Gründen nur an den Wochenenden mitsprühen. Die restliche Zeit arbeitet Christian Pursch alleine am neuen Kunstwerk. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt und der Polizei. Zusammen wollen sie zeigen: Graffiti-Kunst kann man auch legal machen.

Wismars Vize-Bürgermeister Michael Berkhahn Quelle: Peter Neichel

Auslöser der Aktion sind die vielen illegalen Graffiti in Wismar, von denen viele aber eher wie sinnlose Schmiererei aussehen. Sie zu beseitigen kostet viel Geld – „mehr als ein schön gemachtes Graffito“, berichtet Wismars stellvertretender Bürgermeister Michael Berkhahn ( CDU). Deshalb sei die Stadt interessiert, Flächen zu finden, die Künstler bearbeiten können. Und an der Reithalle hätte sowieso etwas getan werden müssen.

Berufliche Graffiti-Kunst

Christian Pursch macht Graffiti beruflich. Seine Firma heißt, nach seinem Künstlernamen, „Teml Design“. Er hat schon auf vielen Fassaden und Trafo-Häuschen in Nordwestmecklenburg seine Sprühkunst hinterlassen, viele maritime Motive mit Wasser und Vögeln. Doch gerne kreiert er auch Buchstaben-Elemente. Auch Thanh Nguyen Tat gefällt es, wenn er seinen Künstlernamen gut sichtbar verewigen kann. 2017 hat er mit dem Sprayen angefangen. „Wieder“, betont er. Schon früher habe er Graffiti-Kunst gemacht – doch vor 20 Jahren war damit vorerst Schluss. Er verließ Wismar, begann ein Studium, später arbeitete er.

Jetzt hat er Familie und wieder Lust, in seiner alten und neuen Heimat kreativ zu sein. Sehr zur Freude von Polizist Jürgen Leonhardt. Wie der Kontaktbeamte berichtet, wird schon an zwei weiteren Projekten gearbeitet: Eine Firma in der Nähe der A-20-Abfahrt ärgere sich über illegale hässliche Graffiti auf dem Gelände und will die ersetzen lassen. Außerdem müsste etwas am Sockel der Hochbrücke passieren. Dort würden immer wieder verfassungswidrige Symbole auftauchen. „Den Kontakt zum Land haben wir schon aufgenommen“, betont er. Das Land ist zuständig für die Brücke und könnte auch einen Graffitischutz beauftragen. Die besondere Schicht sorge dafür, dass ein Übersprayen nicht mehr möglich ist.

1500 Euro von der Stadt

Die Stadt unterstützt das Projekt an der Reithalle nicht nur, indem sie die Fläche zur Verfügung gestellt hat, sondern auch die Kosten in Höhe von 1500 Euro übernimmt – für die Grundierung der Fassade und die Farben. „Wir hoffen, dass sich an künftigen Projekten weitere Künstler beteiligen“, wünscht sich Jürgen Leonhardt mehr Unterstützung. Die Motive werden gemeinsam entwickelt, so dass jeder der beteiligten Parteien Lust darauf hat.

Seit zwei Wochen verpassen die beiden Künstler der Reithalle ihre Handschrift. In ein paar Tagen wollen sie fertig sein. Viel Lob haben sie jetzt schon bekommen – von den Anwohnern des neuen Wohngebietes ganz in der Nähe und den Tierpark-Besuchern, die dort auf dem Weg zum Parkplatz entlangkommen. Sowohl Christian Pursch als auch Thanh Nguyen Tat haben schon größere Leinwände besprüht. Und sie haben auch schon andere Projekte im Auge, zum Beispiel die Sporthallen und Wohnblöcke im Stadtteil Friedenshof. „Dort könnte viel Schönes entstehen“, sind sie sicher. Und vielleicht klappt es ja irgendwann, wenn Stadt oder die Wohnungsgesellschaften zustimmen.

Von Kerstin Schröder