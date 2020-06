So niedlich: Straußenbabys im Wismarer Tierpark geboren

Wismar

Achtung, Niedlichkeitsfaktor! Gleich wenn man den Wismarer Tierpark betritt, sind sie zu sehen: putzige Straußenbabys. Sechs Küken sind vor zwei Wochen geschlüpft und laufen nun Mama, Papa und Mama hinterher. Ja, es gibt zwei Straußen-Hennen. „Obwohl eine vermutlich nur die Mutter ist“, erklärt Tierpark-Mitarbeiterin Marina Welsch.

Der Straußen-Mann habe meist eine Lieblingsdame, die anderen Hennen dürften dann nicht brüten. Trotzdem verstehen sich jetzt alle gut und tippeln gemeinsam über die Rasenfläche.

Im vergangenen Jahr hat es auch Straußen-Nachwuchs in Wismar gegeben. Allerdings hat kein Küken überlebt. Einige der kleinen Jungtiere sind von den Eltern unabsichtlich mit den großen Füßen totgetreten worden, zwei andere sind so gestorben. „Deshalb hoffen wir sehr, dass diesmal alles gut geht“, so Marina Welsch.

Von Kerstin Schröder