Wismar

Mit einem Geschichtsportal sollen Teile des Archivs der Hansestadt Wismar nun auch online einsehbar sein. Unter www.zeitreise-wismar.de bekommt der Nutzer Informationen, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben überlegt, wie wir in Zeiten von Corona an die Leute herankommen“, erklärt Stadtarchivar Dr. Nils Jörn die Idee hinter dem neuen Angebot. „Über Monate durften wir niemanden empfangen“, bedauert er. Das Stadtarchiv bewarb sich für das Bundesprogramm „Neustart Kultur“, mit dem die Bundesregierung im Sommer 2020 ein Rettungs- und Zukunftsprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro aufgelegt hatte, um den Kulturbetrieb und die kulturelle Infrastruktur dauerhaft zu erhalten. Das Stadtarchiv erhielt mehr als 100 000 Euro. „Wir haben uns von dem Geld weitere Sachen angeschafft. Dazu gehören neue Scanner und Server“, zählt Dr. Nils Jörn auf. Und ein Teil der Summe war der Startschuss für einen neuen Internetauftritt.

Wahl zwischen fünf Kategorien

Der Nutzer kann Wismar erleben, entdecken und stöbern. So gibt es viele digitalisierte Bilder und Zeitungen. Die reichen bis ins Jahr 1755 zurück. Auch die OZ ist dort zu finden – eine Ausgabe vom 2. Januar 1953. Nach und nach wird die Auswahl ergänzt. „Wir können vom aktuellen Datum an ein halbes Jahr zurückgehen“, verrät Dr. Nils Jörn. Die älteste Zeitung im Stadtarchiv ist aus dem Jahr 1683. Auch die soll es dann bald in digitaler Form geben. „Auf der Internetseite wird es also viel zu entdecken geben“, wirbt der Archivar.

Der Startbildschirm kann passender nicht sein für die Homepage. Zu sehen ist ein älterer Herr, der an der Wismarer Marienkirche an der Uhr arbeitet. „Für ,Zeitreise Wismar’ ein Foto mit jemandem zu haben, der an der Uhr dreht, besser geht es nicht“, bringt es Dr. Nils Jörn lächelnd auf den Punkt.

Wählen kann der Nutzer unter verschiedenen Kategorien: Stadtansichten, Stadtrundgang, Sammlungen, Zeitungen, Archivalien, Büchern und TV. Die Stadtansichten reichen bis 1580 zurück: Radierungen, die die Silhouette Wismars zeigen, Grundrisse, Kupferstiche, die die Belagerung Wismars durch dänische Truppen widerspiegeln, alte Postkarten und Fotografien. „An Grafiken und Karten ist gut zu sehen, wie sich Wismar im Laufe der Zeit verändert hat“, schwärmt Dr. Nils Jörn.

Entwicklung Wismars gut erkennbar

Der „Stadtrundgang“ ist das Ambitionierteste, das sich das Stadtarchiv vorgenommen hat. „Wir sammeln Informationen zu jedem Haus. Es werden Außen- und Innenansichten gezeigt und Informationen hinterlegt, wer dort bereits gelebt hat“, erklärt der Archivar. Die Informationen gehen teilweise bis ins 14. Jahrhundert zurück. „Die ersten fünf Straßen sind fertig, aber noch nicht online“, so Dr. Jörn.

Unter Archivalien können die Nutzer der Internetseite Ratsprotokolle, Kirchenbücher, Schiffs-, Mess- und Beilbriefe sowie Chroniken einsehen. Eingestellt sind zudem Urteilsbegründungen der Assessoren am Tribunal. Mit ihnen ist nachvollziehbar, wie die Richter am Obersten Gericht der Schwedenzeit zu ihren Urteilen kamen. Handschriftlich sind Begründungen für Fälle Wismar, Vorpommern und Rügen aus dem 18. und 19. Jahrhundert hinterlegt.

Die Verlagerung der Materialien des Stadtarchivs in die digitale Welt des World Wide Web soll allerdings keine Aufforderung sein, dem Stadtarchiv keinen Besuch mehr abzustatten, betont Dr. Nils Jörn. „Selbstverständlich sind wir weiterhin für Interessenten da.“ Geöffnet ist dienstags und mittwochs von 9 bis 15.30 Uhr sowie donnerstags bis 17.30 Uhr.

Von Jana Franke