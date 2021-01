Wismar

Ein kleines Rad, ein bisschen Holz, passendes Metall, eine Siebdruckplatte und eine richtig gute Idee: Das ist der kleine Fahrradanhänger, der geistig in der Produzentenwerkstatt („Kollektiv Neustadt“) im Hinterhof in der Wismarer Neustadt entstanden ist und inzwischen in Serie gebaut wird.

Fahrradfreiheit

Killien Dalle und Niklas Mästele wollen mit ihrer Entwicklung den Menschen mehr Freiheit ermöglichen: Mal fix und mit wenigen Handgriffen das Fahrrad umbauen für den Einkauf per Rad. Oder gar mit dem Rad in den Urlaub radeln. „Es geht alles ohne Auto und ÖPNV, wenn man will“, macht Niklas Mästele Mut, aufs Auto als Dauergeldfresser zu verzichten.

Anzeige

„Radfahren macht glücklich – glücklicher, als im Auto zu sitzen und dann vielleicht noch im Stau zu stehen“, kommentiert Niklas Mästele. Dazu kommen die positiven Effekten für die eigene Gesundheit, die Umwelt und den Geldbeutel – das Auto kostet monatlich Steuern, Versicherung und Verschleiß, auch wenn es gar nicht bewegt wird.

Maschinenbauingenieur und Produktdesigner

Niklaus Mästele ist Produktdesigner, Killien Dalle hat Maschinenbau studiert. Beide sind leidenschaftliche Radfahrer und kennen sich schon aus dem Studium an der Wismarer Hochschule. Seit einem Jahr entwickeln sie unter dem Firmennamen und Credo „Frei-Adventure“ – das freie Abenteuer – den Fahrradanhänger.

Mit wenigen Handgriffen ist der Anhänger auseinandergebaut zum platzsparenden Verstauen. Quelle: Nicole Hollatz

„Es gibt viele Fahrradanhänger, aber die sind auch sehr groß, sperrig und teuer“, kommentiert Niklas Mästele. Nix mit der Freiheit für Studierende oder junge Erwachsene. Ihr Modell ist anders, lässt sich mit wenigen Handgriffen „falten“ und in der Nische verstauen (oder sogar praktisch im Zug tragen), es ist so einfach wie möglich gehalten und ohne unnötigen Schnickschnack. Und es wiegt nur 5,4 Kilogramm.

Kleines Kraftpaket

Und trotzdem kann der Fahrradanhänger einiges tragen. „25 Kilo darf er, aber da ist noch Sicherheit nach oben dabei“, grinst Niklas Mästele. Sie haben auch schon 50, 60 Kilo so transportiert. „Das ist dann der Wocheneinkauf für die große Familie vor Weihnachten“, antwortet Killien Dalle lachend.

Die Ladefläche bietet Platz für eine Getränkekiste oder eben den Einkauf, das Zelt, die Bücherkiste, die Reisetasche ... Und nach der Fahrradtour passt der Anhänger auseinandergebaut in die kleine Studentenbude – Freiheit in vielerlei Hinsicht.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist Teil der Ökobilanz der beiden Entwickler. Sie verzichten auf lange Lieferwege und billig im Sinne von billigen Rohstoffen. „Soziales Engagement ist uns wichtig“, kommentiert Killien Dalle.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Material und die Zulieferteile kommen nicht aus Fernost. Die Siebdruckplatte wird in Wismar hergestellt, die Metallteile werden in kleinen Betrieben in Süddeutschland produziert, das Eschenholz wächst in der Nähe von Göttingen und ist PEFC-zertifiziert. Der Verbindungsarm kommt wie Killian Dalle aus Frankreich.

Unterstützer-Preis

Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo andere Produzenten Lieferschwierigkeiten haben, zeigen sich die Vorteile der lokalen Partner vor Ort. „Nachhaltigkeit ist ja nicht nur der Respekt vor der Natur, sondern auch, den Menschen in der Region Arbeit zu ermöglichen.“ Noch ist das Chameleon, wie die erste Serie des Wismarer Fahrradanhängers heißt, vergleichsweise teuer, weil nur in Kleinserie gebaut werden kann.

Ein Preis für Menschen, die die Idee und die Existenzgründer unterstützen wollen. „260 Euro kostet er komplett fertig“, erklärt Niklas Mästele. Es gibt auch die Möglichkeit, einen kleinen Bausatz zu bestellen, wenn zum Beispiel das passende Rad schon vorhanden ist. „Das findet man auf dem Schrottplatz!“ Genauso die Platte und das wenige Holz. Mit den Metallteilen („kann man nicht selbst bauen“) und etwas handwerklichem Geschick wird alles passend gemacht. Der Bausatz kostet 180 Euro.

Masse macht Preis

Aber der Preis wird runtergehen, wenn die Masse an Vorbestellungen stimmt. „Ziel wäre ein Preis zwischen 100 und 200 Euro“, sagt Niklas Mästele. Killien Dalle: „Das ist ja erst der Anfang!“ Die erste Serie ist dank Crowdfunding in Produktion, Interessierte können den Anhänger aus der Wismarer Werkstatt bestellen. Die jungen Männer tüfteln an der Weiterentwicklung.

Sie hoffen, dass der Trend zum Radfahren weiter anhält. Dann könnte es den Wismarer Fahrradanhänger bald in den Fahrradläden der Region zu kaufen geben. Oder eben online unter www.frei-adventure.com als Vorbestellung. Dank des EXIST-Gründerstipendiums war die Umsetzung der Idee auch finanziell möglich.

Von Nicole Hollatz