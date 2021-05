So schön ist Nordwestmecklenburg: 7 außergewöhnliche Ausflugstipps

Wismar

Gemütlich wandern gehen, um die Natur zu genießen. Das ist in Nordwestmecklenburg vielerorts möglich. Doch es gibt einige Highlights.

Stausee in Alt Farpen

Der Farpener Stausee ist nur zehn Kilometer von Wismar entfernt. Wenn Sie sich fragen „Was soll man an einem Stausee?“, dann haben Sie dieses Idyll noch nicht kennengelernt. Es ist megaschön dort – und einsam.

Die Anfahrt ist allerdings ein Abenteuer. Von Alt Farpen führt zwar eine gut ausgebaute Kreisstraße in Richtung Robertsdorf. Doch man muss schon genau hinschauen, um die Abzweigung in den Wald hinein zu erkennen. Ein schmales blaues Schild zeigt an: Stausee Farpen 0,5. Mehr Informationen gibt es nicht.

Über einen gut befahrbaren Waldweg geht es langsam mit dem Auto weiter. Es dauert nicht lange, bis es in der Ferne funkelt. Die Sonne lässt den Stausee glitzern und sorgt so für erste Glücksmomente. Über Trampelpfade und eine alte Brücke geht es durch den Wald – bis zu einem atemberaubenden Aussichtspunkt mit Blick aufs Wasser.

Blick auf den Stausee in Alt Farpen Quelle: Kerstin Schröder

Die Schlucht von Tatow

Tatow ist ein kleiner Ortsteil der Gemeinde Neuburg und schnell von der Bundesstraße 105, die Wismar und Rostock verbindet, zu erreichen. Kurz vor dem Ortseingangsschild das Auto abstellen und nach links und rechts schauen, dann sieht man sie: die Schlucht von Tatow.

Trampelpfade gibt es auf beiden Seiten – der eine ist allerdings steiler. Der Weg ist ein wenig rutschig. Deshalb langsam vorantasten! Vögel zwitschern, Wasser plätschert und an den Hängen gibt es viele Pflanzen. Abgebrochene Stämme liegen kreuz und quer verteilt, einige sehen aus wie riesige Schwebebalken, die über den Bach führen.

Die steilen Hänge links und rechts sind beeindruckend. Doch nur nach oben schauen sollte man nicht. Pflanzenranken, Äste und Wurzeln liegen auf dem Trampelpfad, der sich durch die Schlucht schlängelt. Wenn man sie erkunden will, sollte man gut zu Fuß sein.

Viele Bäume und Stämme in allen Größen sind in der kleinen Schlucht von Tatow zu sehen. Quelle: Kerstin Schröder

Tarzan-Seil am Wallsteingraben

Einst gab es am Wallensteingraben bei Moidentin eine Mühle. Obwohl sie nicht mehr steht, lohnt sich ein Spaziergang dorthin dennoch. In Petersdorf vor dem Bahnübergang gibt es einen Abzweig in den Wald – ein großes Schild weist auf den Wallensteingraben hin. Dort das Auto abstellen und los geht’s. Der Weg ist ausgeschildert.

Zwei Kilometer sind es bis Brusenbeck, man spaziert an der Bahnstrecke entlang, über den Bach und durch eine grüne, teilweise sumpfige Natur. An der Brücke, wo einst die Mühle stand, hängt ein langes, stabiles Seil an einem Baum. Dort kann man sich wie Tarzan oder Jane schwingen lassen. Einfach das Seil greifen, damit auf die Anhöhe gehen, den Fuß in die Lasche schieben und abheben.

Wer den Mut nicht hat, kann sich auf eine Bank an der Brücke setzen und dem rauschenden Gewässer lauschen.

Am Seil schwingen - das kann man an der Brusenbecker Mühle. Quelle: Kerstin Schröder

Vom Wallberg hinein in ein Wanderparadies

Nur wenige Schritte sind vom Neuburger Sportplatz nötig, um in ein grünes Paradies einzutauchen. 50 Meter geht es von dort hoch auf den Wallberg und hinein in ein Wanderparadies vor den Toren Wismars. Die Neuburger schätzen den Wallberg sehr. Hier entzünden sie ihre traditionellen Oster- und Herbstfeuer und organisieren das beliebte Burgfest. Wenn man den Thingplatz rechts liegen lässt, geht es weiter hinein ins Grüne. Die Wege sind nicht mehr ausgebaut, aber gut zu laufen. Nach einigen Hunderten Schritten geht es leicht bergab. Am Fuße des Wallbergs ist ein kleiner Bach und eine Brücke zu sehen.

Bis 1882 hat die Brücke zur Poststraße gehört. Heute sind hier Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer unterwegs. Und es ist ein Knotenpunkt: Der europäische Wanderweg E9, der Hanseatenweg und der baltisch-westfälische Jakobsweg teilen sich den Streckenabschnitt. Kein Wunder, er ist ziemlich idyllisch. Ein Ausflug nach Neuburg lohnt sich auch ohne mittelalterliches Burgfest. Es gibt mehrere Wege zu erkunden.

Eine alte Steinbogenbrücke - sie ist ein technisches Denkmal. Quelle: Kerstin Schröder

Unterwegs auf verschilften Pfaden

Am Strand entlangwandern – dazu gibt es in Mecklenburg viele Möglichkeiten. Doch auf verschilften Pfaden entlangspazieren, das ist nicht überall möglich. Auf der Halbinsel Boiensdorfer Werder schon. Das Auto könne Sie auf dem öffentlichen Strandparkplatz abstellen. Von dort geht es in Richtung Campingplatz Möwe. Am Punkt, an dem die Straße stark links abbiegt, liegen einige große Steine nebeneinander. Sie blockieren eine kleine Sandfläche, über die Sie geradeaus zu einem schmalen Trampelpfad gelangen. In einigen Metern Entfernung steht ein altes Metalltor auf dem Pfad, der Richtung Norden auf die Halbinsel Boiensdorfer Werder führt. Es bietet sich ein wundervoller Blick auf die weite Ostsee.

Bizarre Bilder präsentieren sich, unter anderem ein etwa drei Meter hoher Turm aus Sand. Oben auf seiner Spitze steckt ein dünnes, langes Etwas. Die ungefähr anderthalb Meter dicke Sandröhre hat anscheinend mal zur Steilküste gehört – nun steht sie einige Meter von ihr entfernt. Sie wirkt wie ein Zuhause für eine Märchenfigur.

Manchmal sollen sich in der Gegend Robben tummeln. Vielleicht haben Sie ja Glück?! Nach 25 Minuten erreichen Sie den Campingplatz. Die Gemeinde will den Platz gerade neu verpachten und hat deshalb das Schild „Das ist kein Rundweg!“ am Anfang der beschriebenen Tour aufgestellt. Das heißt: Über den Campingplatz kommen Sie nicht zurück zum Auto. Sie müssen umdrehen und den schönen Strandweg nehmen.

Ein Sandturm steht vor dem Kliff. Quelle: Kerstin Schröder

Ja, ist denn schon Weihnachten?

Jede Menge Glitzerwasser, ein Urwald mit Sitzbänken und ein Ganzjahres-Weihnachtsmann: All das und noch viel mehr erwartet Wanderer auf der Halbinsel am Neuklostersee. Die Tour ist 4,1 Kilometer lang. Am Startpunkt, dem Kloster Sonnencamp, gibt es kostenlose Parkplätze und Orientierungshilfen: Ein Hinweisschild zeigt fünf mögliche Richtungen an. Für die Tour über die Halbinsel sollen Wanderer den gelben Punkten folgen.

Gleich hinter dem Hochseilgarten steht eine alte Fischerscheune. Sie stammt aus dem Jahr 1900. Viele Jahrzehnte ist das Gebäude vom gegenüber wohnenden Fischer als Stall und Heuboden genutzt worden. Heute hat es eine hölzerne Terrasse, von der aus bei sonnigem Wetter ein tolles Funkeln und Glitzern zu sehen ist: der Neuklostersee. Auf einem etwa zwei Meter breiten Sandweg geht es bequem weiter: Links befinden sich Bäume, rechts der See.

Zum Ausruhen gibt es viele Sitzbänke. An der Spitze der Halbinsel wartet sogar noch eine Überraschung: ein großer, starker Mann. Es ist rot gekleidet oder besser gesagt rot angemalt. Kaum zu glauben, aber mitten im Wald steht doch tatsächlich der Weihnachtsmann. Körper und Gesicht sind in einem abgebrochenen Baumstamm entstanden – einer, der stehen bleibt und mit ihm der Weihnachtsmann.

Die Tour führt weiter zurück zum Kloster. Alles ist bequem in einer Stunde und 20 Minuten zu schaffen.

Ein Weihnachtsmann - aufgemalt auf einem abgebrochenen Baumstamm - begrüßt die Wanderer wie OZ-Reporterin Kerstin Schröder: Quelle: Kerstin Schröder

Zurück ins Zeitalter der Ritter

Gräben und hohe Erdwälle zeugen noch heute vom mittelalterlichen Geschehen vor den Toren Wismar. Die Rede ist von der im 13. und 14. Jahrhundert entstandene Burganlage in Barnekow. Die zu finden, ist für Ortsunkundige wegen fehlender Beschilderung gar nicht so einfach.

Im historischen Naturpark gibt es einen großen Mittelberg, der von Ringgräben teilweise umschlossen ist. Der Eingang zum Park ist über die Schotterstraße zu erreichen, die rechts an der Feuerwehr vorbeiführt. Am Dorfteich ist ein Parkplatz. Ein verwittertes blaues Schild weist dann Besucher zur Burganlage. Der Anblick ist überwältigend. Ob die Burganlage einen Ausflug wert ist? Definitiv!

Die Burganlage ist von Wasser umgeben - wunderschön. Quelle: Jana Franke

Von Kerstin Schröder und Jana Franke