Wismar

Nachtaufnahmen lassen eine Stadt in besonderem Glanz erscheinen. Störende Straßenschilder verschwinden genauso wie Mülltonnen beispielsweise rein optisch in der Dunkelheit. Nur Straßenzüge oder Wismars angestrahlte Kirchen bleiben sichtbar. Wegen der Zeitumstellung braucht man auch kein Nachtschwärmer sein, um jetzt Fotos im Sonnenuntergang oder in der Dunkelheit zu machen.

Schöne Fotospots sind beispielsweise von der Wendorfer Seebrücke aus der Blick auf Wismar und in den Hafen oder von der Aussichtsplattform von St. Georgen aus. Das Stativ ist wichtig, selbst wenn man „nur“ mit dem guten Smartphone fotografieren will. Sonst verwackeln die Bilder.

Alternativ können Hobbyfotografinnen und -fotografen sich auch eine feste Unterlage für die Kamera suchen, die Kamera auf zwei Sekunden Selbstauslöser stellen und dann die Hände weg nehmen, um Auslöseverwackeln zu vermeiden.

Die schönste Fotozeit ist die „blaue Stunde", die Zeit vor und nach dem Sonnenuntergang. Mit einem Stativ und der Kameratechnik gelingen dann recht einfach solche schönen Aufnahmen.

Von Nicole Hollatz